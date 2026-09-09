Ryan Giggs rivela a chi Pep Guardiola avrebbe portato da Manchester United

Ryan Giggs e Rio Ferdinand discutono su chi Pep Guardiola avrebbe portato da Manchester United, svelando un passato di ammirazione per Marcus Rashford

Il Manchester United e il Manchester City si sono confrontati in un passato non troppo lontano, con Pep Guardiola che, durante una cena con Sir Alex Ferguson, ha espresso un interesse per un giocatore del club di Old Trafford. Ryan Giggs, uno dei simboli del club, ha rivelato durante un’intervista che Guardiola avrebbe voluto portare con sé un attaccante, ma non è stato chiaro chi fosse. La risposta, però, si è rivelata sorprendente: si tratterebbe di Marcus Rashford, attaccante in fase di ripresa dopo alti e bassi recenti.

Un passato di ammirazione per Rashford

Durante un’intervista con Rio Ferdinand, Giggs ha raccontato di una cena in cui Guardiola ha espresso un interesse per un giocatore del Manchester United. Nonostante le numerose critiche ricevute da Rashford negli ultimi anni, il talento del giocatore è stato riconosciuto anche da un allenatore di alto livello. La confessione di Giggs ha sorpreso anche Ferdinand, che ha sottolineato come il talento di Rashford non sia mai stato messo in dubbio, nonostante i momenti di difficoltà.

Rashford: un futuro in vista

Il giocatore, dopo un periodo di alti e bassi, sembra essere tornato a Old Trafford con l’aiuto di Michael Carrick. Giggs ha espresso ottimismo sulle sue possibilità di recuperare la forma migliore, sottolineando che il cammino per riconquistare la fiducia dei tifosi passa principalmente attraverso le prestazioni in campo. L’ex esterno destro ha ricordato come i grandi giocatori del club abbiano sempre fatto riferimento a un impegno costante, al lavoro senza palla e a una mentalità competitiva.

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Nonostante le critiche, Giggs ha riconosciuto che Rashford ha ancora margine per riprendersi e tornare a essere uno dei punti di riferimento del club. L’attaccante, però, deve dimostrare di meritare la fiducia dei tifosi, concentrandosi su aspetti basilari che hanno sempre contraddistinto i migliori giocatori del United. La strada per tornare a essere un punto di riferimento non è facile, ma le possibilità esistono. Il talento di Rashford non è mai stato messo in dubbio, nemmeno da un allenatore come Guardiola. La confessione di Giggs ha suscitato interesse e curiosità, ma non ha dato risposte definitive. Il futuro di Rashford dipende soprattutto dalle sue prestazioni e dalla sua capacità di riconquistare la fiducia. La strada è lunga, ma il talento del giocatore non è mai stato messo in dubbio.

Il cammino per tornare a essere un punto di riferimento non è facile, ma le possibilità esistono. Giggs ha sottolineato che il successo di Rashford dipende soprattutto dal rendimento in campo e dal lavoro costante. La fiducia dei tifosi, però, si costruisce con le prestazioni e non con discorsi. La strada per tornare a essere un punto di riferimento non è facile, ma le possibilità esistono.