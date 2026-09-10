Maximo Quiles in fuga assoluta: il titolo Moto3 2026 sembra già suo

Maximo Quiles in sella a una moto durante una gara di Moto3, con un vantaggio significativo sulla classifica

Maximo Quiles, pilota spagnolo classe 2008, si appresta a chiudere definitivamente la corsa al titolo della Moto3 2026, con un vantaggio di 97 punti su Alvaro Carpe, attuale leader della classifica. La gara di Misano, in programma il 10 settembre 2026, potrebbe rappresentare l’ultimo tassello per il dominio del pilota nativo di Murcia, che ha già conquistato sette vittorie in stagione e si mostra in forma straordinaria. La situazione nella classe più leggera sembra ormai definita, con Quiles in fuga assoluta e i suoi inseguitori costretti a competere solo per la seconda posizione.

Un vantaggio incolmabile

Con 256 punti in classifica, Quiles si trova a una distanza considerevole da Alvaro Carpe, che lo segue a 97 punti, e da David Almansa, terzo con 102 lunghezze di distanza. Il pilota spagnolo, che ha già dimostrato una costanza eccezionale, sembra aver messo in atto una strategia vincente, con un ruolino di marcia impressionante. Senza l’infortunio subìto a Silverstone, il titolo sarebbe probabilmente già suo, ma la sua posizione attuale rende quasi impossibile un’altra battaglia. La gara di Misano potrebbe rappresentare l’ultimo test per il campione in carica, che vuole chiudere ogni discorso per il titolo. La posizione di Quiles sembra ormai insuperabile, con un margine di vantaggio che rende difficile per i suoi inseguitori di raggiungerlo. La sua prestazione in pista, unita a una serie di vittorie, ha reso la sua corsa al titolo quasi un dato di fatto. La gara di Misano potrebbe essere l’ultimo appuntamento per il pilota spagnolo, che vuole chiudere definitivamente la stagione come campione.

La stagione in movimento

Dopo la vittoria ad Aragon, dove ha trionfato e ha già visto all’orizzonte il titolo iridato, Quiles si appresta a tornare in pista per un’altra prova di forza. Il Motomondiale si trasferirà ad est per le tappe di Giappone, Indonesia, Australia, Malesia e Qatar, prima della chiusura di Portogallo e Valencia. La stagione entra nel vivo e nella sua fase decisiva, anche se la corsa al titolo sembra quanto mai blindata e nelle mani di un solo pilota. In casa Italia, invece, la speranza è di brillare in casa, con Matteo Bertelle, Guido Pini e Nicola Carraro che cercheranno il guizzo giusto a Misano, dopo una annata completamente anonima.

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La classifica è ormai chiara e definitiva, con Quiles che si distacca nettamente dai suoi inseguitori. La sua posizione in classifica, unita alla sua costanza in pista, rende il titolo Moto3 2026 quasi un traguardo raggiunto. La gara di Misano potrebbe essere l’ultimo test per il pilota spagnolo, che vuole chiudere la stagione con un successo in più.