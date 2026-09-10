La Copa del Rey inizia con 20 squadre ambiziose

Squadre regionali si preparano per la prima fase della Copa del Rey

La Copa del Rey si avvia con 20 squadre regionali

La Copa del Rey 2026-27 ha iniziato ufficialmente questa mattina con il sorteggio della prima eliminatoria, in cui i 20 club di categoria territoriale hanno conosciuto i propri avversari. L’evento si è svolto presso la sede della Federazione Spagnola del Calcio, segnando l’inizio di un torneo che mette in gioco squadre di diverse regioni. I partecipanti, che si trovano a un livello inferiore rispetto alle prime divisioni, hanno avuto la possibilità di affrontare un club di categoria superiore, un premio che potrebbe cambiare la loro storia.

La fase previa è un’occasione unica per i club regionali

I 20 club selezionati hanno partecipato a un sorteggio che ha determinato i loro avversari per la prima fase del torneo. I match di andata si terranno tra il 26 e il 27 settembre, mentre i match di ritorno avranno luogo il 3 e il 4 ottobre. Chi riuscirà a superare questa prova avrà l’opportunità di affrontare un club di categoria superiore nella prossima fase, un passo che potrebbe aprire nuove porte per i giocatori e i dirigenti delle squadre partecipanti.

Dettagli organizzativi e preparazione delle squadre

I rappresentanti delle squadre di categoria territoriale hanno partecipato a una riunione di lavoro presso la Ciudad del Fútbol, dove hanno ricevuto informazioni dettagliate sulla fase previa. Hanno conosciuto i dettagli del sorteggio, l’organizzazione dei partiti, le installazioni disponibili, i dispositivi medici e di sicurezza, nonché i piani di comunicazione e produzione televisiva. Questa preparazione mira a garantire un’esperienza fluida e professionale per tutti i partecipanti. Un’occasione per mostrare la realtà del calcio regionale

Juan Carlos Rivero, responsabile del torneo, ha sottolineato che l’obiettivo non è un “lavaggio di immagine”, ma piuttosto una rappresentazione della realtà del calcio spagnolo. Questo approccio mira a valorizzare le squadre di categoria inferiore, offrendo loro una piattaforma per dimostrare il loro potenziale. La Copa del Rey, in questo senso, diventa un’opportunità per riconoscere il lavoro e l’impegno di squadre che spesso non ricevono attenzione mediatica.

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Le squadre in gara e i loro avversari

Tra le squadre che partecipano alla fase previa ci sono club come Ribadesella CF, SD Noja, CD San José e molti altri. Ogni squadra ha affrontato un sorteggio che ha determinato il loro avversario per la prima fase. I dieci incontri della fase previa saranno seguiti da un’attenzione particolare, poiché potrebbero segnare un punto di svolta per le squadre coinvolte. La partecipazione a questa fase rappresenta un’esperienza unica per i giocatori, che potrebbero vivere un momento di grande emozione e crescita personale.

Un torneo che unisce diverse realtà

La Copa del Rey 2026-27 rappresenta un’occasione per unire diverse realtà del calcio spagnolo, da squadre regionali a club di categoria superiore. La fase previa è un momento chiave per dimostrare il potenziale delle squadre partecipanti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con avversari di livello superiore. Questo tipo di confronto non solo arricchisce il torneo, ma anche la cultura del calcio spagnolo, che si basa su una struttura a più livelli. La partecipazione a questa fase è un’esperienza che potrebbe lasciare un segno indelebile nella vita di molti giocatori.