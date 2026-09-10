Límites salariales de LaLiga 26-27: récord del Madrid, crecimiento del Barça y crisis del Sevilla

Equipos de LaLiga EA Sports con sus límites salariales, incluyendo el Real Madrid, Barcelona y Sevilla

LaLiga EA Sports ha publicado los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) para la temporada 26-27, revelando las cifras máximas que cada club puede gastar en su plantilla. El Real Madrid establece un nuevo récord al superar los 832 millones de euros, mientras que el Barcelona sigue en ascenso, alcanzando los 582 millones. El Sevilla, en cambio, enfrenta una situación crítica al tener solo 20 millones de límite salarial. Estos datos, publicados el 10 de septiembre de 2026, reflejan la disparidad financiera entre los equipos de la competición.

El Real Madrid lidera con récord salarial

El Real Madrid se mantiene como el club con mayor capacidad de gasto, superando los 832 millones de euros en su límite salarial. Esto representa un aumento significativo respecto a los 761 millones que tenía en los dos mercados anteriores. El club blanco sigue siendo el líder en esta categoría, consolidando su posición como el equipo más poderoso en términos de recursos económicos. La cifra refleja la continuidad de su estrategia de inversión en jugadores y estructura.

El Barcelona sigue en crecimiento

El Barcelona, ya regido bajo la regla del 1/1, continúa aumentando su límite salarial, pasando de los 432 millones del mercado de invierno a los 582 millones. Aunque sigue por detrás del Real Madrid, su crecimiento es notable, lo que indica una estrategia de consolidación y reforzamiento de su plantilla. El club azulgrana ha mantenido una evolución constante en los últimos mercados, lo que refleja su compromiso con la competitividad. Los equipos como el Atlético de Madrid también han visto un incremento en sus límites salariales, pasando de 336 millones a 361 millones. Este aumento refleja una tendencia general en la Liga, donde los clubes más sólidos están aumentando sus presupuestos para mantener su competitividad. En cambio, el Sevilla sigue siendo el equipo con el límite salarial más bajo, apenas 20 millones, lo que pone en evidencia su situación financiera delicada.

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La Segunda División también muestra diferencias

En la Segunda División, el Girona y el Mallorca se destacan con 35 y 34 millones de límite salarial, respectivamente, superando a otros equipos como el Oviedo y el Leganés, que tienen 20 millones. El Deportivo de la Coruña, recién ascendido, se sitúa en los 64 millones, lo que lo coloca por encima de equipos como Osasuna, Espanyol o Elche. Estos datos muestran una desigualdad en la distribución de recursos económicos entre los equipos de la categoría.

El Almería, por su parte, es el equipo con el límite salarial más bajo de toda la Liga, apenas 3,9 millones, lo que refleja una situación de austeridad extrema. Aunque hay equipos como el Granada y el Cádiz que también tienen cifras modestas, el Almería sigue siendo el más afectado por las restricciones económicas. Estos datos muestran una clara brecha entre los clubes más solventes y los que enfrentan dificultades financieras.