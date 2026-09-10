Jennifer Lawrence torna su Instagram con una condizione: “Se qualcuno dice qualcosa di negativo, me vado”

Jennifer Lawrence pubblica il primo video su Instagram, stabilendo le regole per la sua presenza digitale

Jennifer Lawrence, l’attrice statunitense famosa per i suoi ruoli in film come “I giochi del hambre” e “Don’t Look Up”, ha finalmente aperto una pagina ufficiale su Instagram, dopo anni di assenza dalle piattaforme social. La sua nuova presenza digitale, con il nome d’utente @jlaw, è accompagnata da una condizione chiara: “Se qualcuno dice qualcosa di negativo, me vado”. La frase, detta in tono di scherzo, è stata ripresa in un video iniziale, in cui la star ha anche spiegato che non è necessario che qualcuno scriva qualcosa di spiacevole per farla andar via, poiché “se qualcuno pensa qualcosa di male… lo so”. La decisione di tornare su Instagram, dopo un lungo periodo di distanza, sembra legata a una fase professionale intensa, con diversi progetti in arrivo.

Progetti in arrivo e collaborazioni

Uno dei progetti più attesi è “What Happens at Night”, una nuova pellicola diretta da Martin Scorsese, in cui Jennifer Lawrence condivide il ruolo principale con Leonardo DiCaprio. Il film, che vede una coppia statunitense viaggiare in un piccolo paese europeo coperto di neve per adottare un bambino, ha già visto il termine delle riprese. La sua presenza su Instagram potrebbe essere utile per la promozione del film e per il tour di presentazione, in cui si incontrerà con DiCaprio. Il cast include anche Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris, tra gli altri. La star ha anche seguito alcune delle sue amiche e colleghe, come Dakota Johnson, Amy Schumer e Amy Poehler, nonché le Kardashian, tra cui Kim, Khloé, Kourtney, Kendall e Kylie Jenner.

La sua decisione di tornare su Instagram, puramente personale, ha suscitato interesse tra i fan, che aspettano con ansia i primi contenuti. I seguidori sperano in video che mostrino il suo senso dell’umorismo, foto dei suoi viaggi, momenti quotidiani e reazioni a eventi virali. Inoltre, ci sono aspettative per contenuti legati ai suoi progetti futuri, come le riprese, i camerini e i viaggi. La combinazione di Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese potrebbe generare momenti memorabili sia dietro che davanti alle telecamere. Tuttavia, per godere della sua nuova pagina, i follower devono rispettare la sua condizione: non fare commenti negativi.

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Un approccio diretto e unico

La sua prima pubblicazione su Instagram ha anche rivelato un dettaglio curioso: il nome @jenniferlawrence era già occupato, motivo per cui ha scelto @jlaw. La frase “jenniferlawrence estaba tomado” nella descrizione del profilo ha suscitato sorrisi e commenti. La sua decisione di tornare su Instagram, dopo anni di distanza, sembra un segno di una fase creativa e professionale intensa, ma anche di una volontà di rimanere in contatto con il pubblico, pur mantenendo il controllo su come viene percepita.

La sua condizione di non tollerare commenti negativi ha suscitato reazioni da parte dei follower, alcuni dei quali hanno espresso apprezzamento per la sua chiarezza e altri hanno commentato in modo ironico. La sua presenza su Instagram potrebbe diventare un punto di riferimento per i suoi fan, che sperano in contenuti originali e autentici. La sua scelta di seguire alcune delle sue amiche e collaboratrici, come le Kardashian, indica un interesse per il contenuto sociale e per la sua vita privata, ma senza mai perdere il controllo della sua immagine.

La sua condizione su Instagram è un chiaro segnale del suo atteggiamento verso la sua immagine.

La sua decisione di tornare su Instagram è legata a una fase professionale intensa.