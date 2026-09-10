Jorge Martín: “Corro in modo intelligente e sto bene”

Jorge Martín in pista a Misano, con la sua Aprilia, durante il Gran Premio di San Marino

Jorge Martín, pilota della squadra Aprilia, ha espresso la sua convinzione di poter vincere a Misano, in casa della sua scuderia, durante il Gran Premio di San Marino. Il pilota, che si trova in testa al campionato con un vantaggio di 19 punti su Marc Márquez e 24 su Bezzecchi, ha dichiarato di sentirsi in forma e di credere in una buona opportunità per conquistare la vittoria. Tuttavia, ha anche sottolineato che, se non dovesse riuscire, la gara potrebbe rappresentare un’altra occasione per crescere. Martín ha espresso la sua soddisfazione per la sua posizione attuale e ha riconosciuto la tensione presente nei circuiti, ma ha anche sottolineato la sua capacità di mantenere un buon rapporto con i suoi principali avversari, come Márquez e Bezzecchi.

Correre in modo intelligente

Martín ha spiegato che la sua strategia si basa su una combinazione di consistenza e prudenza, evitando di prendere rischi eccessivi. Ha sottolineato che, nonostante la sua posizione di leader, non si sente necessariamente un favorito. Vales lo che vale la tua ultima gara, ha detto, riferendosi a una lezione appresa da suo padre. Questo approccio gli ha permesso di mantenere un buon livello di prestazioni, anche se non sempre al top. Il pilota ha anche riconosciuto che, nonostante la sua esperienza, non ha partecipato alle ultime gare del campionato, il che potrebbe influire sulla sua adattabilità alla nuova moto Aprilia.

Adattamento e tecnologia

Il pilota ha riconosciuto che, purtroppo, ci sono sempre problemi tecnici da affrontare, come la difficoltà di gestire la moto in certi tratti del circuito. Tuttavia, ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che, a livello di elettronica, ha meno lavoro rispetto a quanto avrebbe potuto. Questo gli permette di concentrarsi maggiormente sulla guida e sull’adattamento alla pista. Martín ha anche spiegato che, in alcuni circuiti, la differenza tra Aprilia e Ducati è minima, ma in altri, come a Misano, il pilotaggio diventa decisivo. Ha sottolineato che la sua capacità di adattarsi alla moto e di migliorare costantemente è ciò che lo tiene in testa al campionato.

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Nonostante la sua posizione di leader, Martín ha riconosciuto che la lotta per il titolo è ancora aperta e che i suoi avversari, soprattutto Márquez e Bezzecchi, sono molto forti. Ha espresso la sua determinazione a lottare fino all’ultimo momento, ma ha anche riconosciuto che, in alcuni momenti, potrebbe dover prendere decisioni difficili. Io non ho paura di correre, ma so che è importante non farsi male, ha detto, riferendosi al rischio di incidenti. Martín ha anche spiegato che, nonostante la sua posizione, non ha intenzione di prendere rischi eccessivi, preferendo la stabilità e la costanza.

Infine, il pilota ha parlato del suo futuro, sottolineando che non ha intenzione di correre con la moto 850cc in Austria, ma preferisce fare una breve vacanza in bicicletta. Questo gli permetterà di riposarsi e di evitare eventuali infortuni. Martín ha espresso la sua soddisfazione per la sua posizione attuale e ha riconosciuto che, nonostante le sfide, è in grado di mantenere un buon livello di prestazioni. La sua strategia, basata su una combinazione di prudenza e determinazione, lo ha portato a essere leader del campionato e lo porterà a continuare a lottare per il titolo.