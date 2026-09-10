Noah Okafor annuncia di non giocare più con la squadra nazionale svizzera sotto le direttive di Murat Yakin

Noah Okafor, attaccante del Leeds United, ha annunciato di non giocare più con la squadra nazionale svizzera “bene sotto le direttive” del selezionatore Murat Yakin. L’annuncio, pubblicato su Instagram, segue una serie di tensioni tra il calciatore e l’allenatore, culminate nel Mondiale 2026. Okafor, 26 volte in nazionale, ha espresso la sua decisione dopo una riflessione approfondita, sottolineando che non ha nulla a che fare con il tempo di gioco, ma con le scelte di campo e la mancanza di fiducia. La Federazione svizzera ha confermato di aver ricevuto la sua decisione e ha espresso rispetto per la scelta del giocatore.

Una decisione maturata dopo anni di tensioni

Okafor ha spiegato che la sua decisione non è legata al numero di minuti giocati, ma a una mancanza di fiducia e a decisioni che lo hanno “ferito profondamente”. Il calciatore ha ricordato i precedenti conflitti con Yakin, che risalgono alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar e alla Eurocopa 2024, dove non è stato incluso tra i titolari. Nonostante le tensioni, Okafor ha elogiato il lavoro del selezionatore, riconoscendo il successo ottenuto con la squadra. Ha scritto una pagina della storia della Svizzera, ha scritto nel messaggio.

Una carriera internazionale con pochi gol

Okafor, cresciuto nel Basilea e passato per le leghe austriache e italiane, ha segnato solo due gol con la squadra nazionale, nonostante abbia giocato in diverse categorie giovanili. I dati mostrano una carriera internazionale non particolarmente prolifico, ma con una presenza costante. La sua decisione di non giocare più con la squadra nazionale sotto le direttive di Yakin rappresenta un passo significativo, che potrebbe influenzare il futuro del calciatore. La Federazione svizzera ha espresso rispetto per la scelta di Okafor, augurandogli “mucha suerte y éxito en su club”. Il calciatore, che ha sempre mantenuto un atteggiamento professionale, ha cercato di chiarire le sue motivazioni, sottolineando che non ha nulla a che fare con il tempo di gioco, ma con la mancanza di fiducia. La sua decisione non è motivata da un solo momento di gioco, ma da una serie di scelte che lo hanno portato a sentirsi escluso.

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La decisione di Okafor si inserisce in un contesto di tensioni tra giocatori e allenatori, spesso legate a scelte di campo e mancanza di fiducia. Il calciatore, che ha espresso le sue ragioni con forza, ha cercato di chiarire che la sua decisione non è motivata da un solo momento di gioco, ma da una serie di scelte che lo hanno portato a sentirsi escluso. La sua decisione potrebbe aprire nuove dinamiche all’interno della squadra nazionale, con un futuro da definire.

La Federazione svizzera ha confermato di aver ricevuto l’annuncio di Okafor e ha espresso rispetto per la sua decisione. Il calciatore, che ha sempre mantenuto un atteggiamento professionale, ha cercato di chiarire le sue motivazioni, sottolineando che non ha nulla a che fare con il tempo di gioco, ma con la mancanza di fiducia. La sua decisione potrebbe influenzare il futuro del calcio svizzero, con un’evoluzione nella relazione tra giocatori e allenatori.

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