Marcell Jacobs torna in pista agli Ultimate Championship, la sfida ai top sprinter e la tecnologia 3D in volata

Marcell Jacobs corre ai nastri di partenza agli Ultimate Championship con la tecnologia 3D in volata

Marcell Jacobs torna in pista dopo un infortunio e si prepara a sfidare i migliori sprinter del mondo agli Ultimate Championship di Budapest. L’evento, organizzato da World Athletics e reso più emozionante grazie a una tecnologia innovativa, vedrà la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui Oblique Seville, Christian Coleman e Kenneth Bednarek. La gara sui 100 metri rappresenta un’occasione unica per testare un sistema di visualizzazione tridimensionale, che potrebbe rivoluzionare la trasmissione televisiva degli sport veloci.

Una sfida tra i migliori sprinter del mondo

Il campione olimpico di Tokyo 2020, Marcell Jacobs, si presenta agli Ultimate Championship dopo un mese di recupero da un infortunio subito agli Europei. Tra i partecipanti, si annoverano nomi di spicco come Oblique Seville, campione del mondo, e i top sprinter statunitensi Kenneth Bednarek, Ronnie Baker, Christian Coleman e Travyon Bromell. A eccezione dell’infortunato Noah Lyles, il meglio del mondo sarà presente a Budapest, dove si disputeranno le semifinali e la finale che metterà in palio un premio di 150.000 dollari.

La competizione è molto competitiva, con la partecipazione di atleti come Emmanuel Eseme, Kayinsola Ajayi e Lachlan Kennedy, che si uniranno a nomi di alto livello come Ackeem Blake, Gift Leotlela e Akani Simbine. La presenza di atleti di spicco rende gli Ultimate Championship un evento di rilievo per l’atletica leggera.

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La tecnologia 3D in volata: un passo avanti per la trasmissione

Un aspetto innovativo dell’evento è l’introduzione di una tecnologia di optical tracking, sviluppata in collaborazione tra World Athletics e Sony. Questa tecnologia permetterà di ricostruire la corsa in 3DCG (three-dimensional computer graphics), offrendo una visualizzazione tridimensionale della volata. L’obiettivo è rendere leggibili le differenze di centesimi di secondo o centimetri, rendendo l’evento più emozionante per il pubblico. La sperimentazione di questa tecnologia avverrà proprio durante gli Ultimate Championship, un evento che si propone come un’occasione unica per testare nuove soluzioni nell’atletica leggera. La tecnologia, in gergo tecnico, permetterà di creare un’immagine dettagliata della corsa, con un’accuratezza senza precedenti. Questo potrebbe influenzare non solo la trasmissione, ma anche la valutazione delle prestazioni degli atleti, anche se il verdetto finale resterà in capo a Seiko, l’organizzatore ufficiale dei cronometri.

La tecnologia non sostituirà il cronometraggio ufficiale, ma sarà utilizzata esclusivamente per la trasmissione televisiva. L’obiettivo è migliorare la fruibilità del prodotto sportivo, permettendo al pubblico di comprendere meglio le differenze tra atleti in competizione. La tecnologia 3D in volata rappresenta un passo avanti per l’atletica leggera, con un impatto significativo sulla trasmissione e sull’esperienza dello spettatore.

La partecipazione italiana e i nuovi talenti

Nonostante l’assenza di Privitera, l’Italia si presenta con atleti di spicco come il velocista lombardo Marcell Jacobs, che torna in pista dopo un infortunio. Altri nomi di interesse includono Emmanuel Eseme, Kayinsola Ajayi e Lachlan Kennedy, che si uniranno a atleti di alto livello come Ackeem Blake, Gift Leotlela e Akani Simbine. L’evento, che si svolgerà a Budapest, rappresenta un’occasione per i migliori atleti del mondo di confrontarsi in un contesto competitivo e innovativo. Con l’introduzione di nuove tecnologie e la partecipazione di atleti di alto livello, gli Ultimate Championship si confermano come un evento di rilievo per l’atletica leggera. La sfida tra i top sprinter, accompagnata da un’innovazione tecnologica, renderà l’evento un momento di grande interesse per il pubblico e per gli appassionati di sport veloci.