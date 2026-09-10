Memorial Pantani 2026: dove vederlo in streaming e orario della gara

Corridori in corsa durante il Memorial Pantani 2026, gara in streaming e diretta

Il Memorial Pantani 2026 si terrà sabato 12 settembre, con partenza alle 12:00 da Riccione e arrivo a Cesenatico alle 16:30 circa. La gara, dedicata alla memoria dell’indimenticato campione romagnolo, è giunta alla ventitreesima edizione e vedrà la partecipazione di dieci formazioni del circuito WorldTour. La corsa, tradizionale e di alto livello, si svolgerà su un percorso di 197 km e sarà l’ultimo evento del calendario ciclistico italiano prima del Mondiale. La diretta tv non è prevista, ma sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Discovery Plus e HBO Max a partire dalle 15:00. La differita su Rai Sport HD sarà disponibile alle 17:00, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:30.

Streaming e dove seguire la gara

Il Memorial Pantani 2026 non sarà trasmesso in diretta su canali televisivi tradizionali, ma sarà accessibile in streaming attraverso piattaforme come RaiPlay Sport 2, Discovery Plus e HBO Max. La diretta inizierà alle 15:00, permettendo agli appassionati di seguire la gara in tempo reale. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta live testuale a partire dalle 13:30, con aggiornamenti in tempo reale sulle performance dei corridori. La differita su Rai Sport HD sarà disponibile alle 17:00, offrendo un’alternativa per chi non può seguire la gara in diretta.

La ventitreesima edizione e i partecipanti

La ventitreesima edizione del Memorial Pantani 2026 vedrà la partecipazione di dieci squadre del circuito WorldTour, che si sfideranno per decidere chi succederà nell’albo d’oro all’australiano Michael Storer, vincitore dell’edizione 2025. La gara, che si svolgerà su un percorso impegnativo, rappresenta un momento importante per i professionisti, con particolare attenzione a corridori come Finn e Ganna, che hanno già dimostrato la loro forza in altre competizioni. La gara è un’occasione per ricordare l’eredità di Paolo Pantani, uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo italiano.

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Il Memorial Pantani 2026 è parte del fitto programma delle classiche italiane di fine annata, che si conclude con la Vuelta a España. Gli appassionati potranno seguire la gara in streaming o in differita, grazie alle piattaforme disponibili. L’evento, che si svolgerà a Riccione e Cesenatico, rappresenta un momento di grande interesse per il ciclismo italiano e per i tifosi che seguono le competizioni a livello internazionale. La gara non solo celebra la memoria di un grande atleta, ma anche la tradizione e l’impegno dei migliori corridori del mondo.

La gara si terrà sabato 12 settembre, con partenza alle 12:00 e arrivo alle 16:30 circa. La diretta streaming sarà disponibile a partire dalle 15:00 su RaiPlay Sport 2, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:30, mentre la differita su Rai Sport HD sarà disponibile alle 17:00. Il Memorial Pantani 2026 è un evento che unisce passato e presente, celebrando la memoria di un campione e offrendo uno spettacolo di alto livello.

Orario di partenza: 12:00

Orario di arrivo: 16:30 circa

Streaming: RaiPlay Sport 2, Discovery Plus, HBO Max

Differita: Rai Sport HD alle 17:00

Diretta live testuale: OA Sport dalle 13:30

La partecipazione di dieci squadre del WorldTour renderà la gara un evento di grande interesse. La gara, accessibile in streaming e in differita, rappresenta un’occasione per tutti gli appassionati di ciclismo di seguire le competizioni più importanti del momento. Con la partecipazione di dieci squadre del WorldTour, la gara si preannuncia come un evento di grande interesse, che metterà alla prova i migliori corridori del mondo.