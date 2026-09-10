Vuelta a España 2026, ultima chiamata per Roglic nella cronometro di oggi

Corridori in azione durante una cronometro della Vuelta a España 2026, con spettatori e cronisti in attesa

La diciottesima tappa della Vuelta a España 2026 si è aperta con un’atmosfera carica e tensione al massimo, con la cronometro individuale che rappresenta l’ultima possibilità per alcuni corridori di giocarsi la maglia rossa. La gara, che si svolge tra El Puerto de Santa María e Jerez de la Frontera, ha visto partecipare i migliori atleti del ciclismo mondiale, con un focus particolare su Primoz Roglic, che si trova a 2’10” dal leader Enric Mas. La prova, lunga 32,1 km, è ideale per gli specialisti delle cronometro e ha visto la partecipazione di diversi nomi di spicco, tra cui Alessandro Romele, che ha già conquistato posizioni di alto livello.

Ultima chiamata per Roglic

Il classe ’90 sloveno, Primoz Roglic, è considerato uno dei migliori in questo tipo di prova, ma per riuscire a recuperare terreno sulla maglia rossa dovrà dare il massimo. Il connazionale, che si trova al terzo posto in classifica generale, ha la possibilità di fare la differenza, ma servirà una prestazione di alto livello. La gara, che si è svolta in condizioni di alta tensione, ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui Richard Carapaz, che però si trova a un distacco di oltre 4 minuti dal leader.

La gara ha visto un’alta concentrazione e una forte competizione tra i migliori atleti.

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Le altre possibilità

Sebbene la maglia rossa sia in mano a Enric Mas, ci sono altre possibilità per alcuni corridori. Tra i nomi in lizza, si segnala Ethan Hayter, Leo Bisiaux, Oscar Chamberlain e Finn Fisher-Black, che potrebbero giocarsi il successo di tappa. Per l’Italia, la carta migliore è Alessandro Romele, che ha già dimostrato di essere in grado di piazzarsi nei top 10. La gara, che si è svolta in condizioni di alta tensione, ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui Felix Gall, che però non sembra in grado di impensierire il leader.

La cronometro ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui il britannico Ethan Hayter, il francese Leo Bisiaux e l’australiano Oscar Chamberlain. La gara, che si è svolta in condizioni di alta tensione, ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui il neozelandese Finn Fisher-Black e l’elvetico Stefan Kung. La prova, che si è svolta in condizioni di alta tensione, ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui il connazionale Primoz Roglic, che ha dato il massimo per cercare di recuperare terreno.

La gara e le prossime tappe

La diciottesima tappa della Vuelta a España 2026 ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui il connazionale Primoz Roglic, che ha dato il massimo per cercare di recuperare terreno. La gara, che si è svolta in condizioni di alta tensione, ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui il britannico Ethan Hayter, il francese Leo Bisiaux e l’australiano Oscar Chamberlain. La prova, che si è svolta in condizioni di alta tensione, ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui il neozelandese Finn Fisher-Black e l’elvetico Stefan Kung.

La prossima tappa della Vuelta a España 2026 si terrà tra El Puerto de Santa María e Jerez de la Frontera, con un percorso che non presenta alcuna difficoltà altimetrica. La gara, che si è svolta in condizioni di alta tensione, ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui il connazionale Primoz Roglic, che ha dato il massimo per cercare di recuperare terreno. La prova, che si è svolta in condizioni di alta tensione, ha visto la partecipazione di diversi atleti, tra cui il britannico Ethan Hayter, il francese Leo Bisiaux e l’australiano Oscar Chamberlain.