Cañizares spiega perché il Bernabéu punisce i giocatori del Real Madrid

Cañizares spiega il motivo per cui il Bernabéu punisce i giocatori del Real Madrid durante le partite

Santiago Cañizares, ex calciatore del Real Madrid, ha spiegato durante un’intervista al programma “El Partidazo” su COPE il motivo per cui il Santiago Bernabéu punisce i giocatori del club. L’ex giocatore, che ha vestito i colori del Real Madrid in due epoche (1988-1992 e 1994-1998), ha sottolineato che il club non si preoccupa della qualità tecnica dei giocatori, ma della loro impegno e attenzione durante le partite, specialmente quando non hanno il pallone. Secondo Cañizares, il Bernabéu non punisce i giocatori per errori singoli, come un passaggio sbagliato, a meno che non si tratti di una forma di infortunio.

La disciplina del Bernabéu

Cañizares ha spiegato che il Bernabéu si concentra su come i giocatori si comportano quando non sono in possesso del pallone e se non si mostrano al passo con i compagni. “Il Bernabéu non punisce che i giocatori siano migliori o peggiori”, ha detto, sottolineando che la pressione è rivolta a chi non si impegna al massimo. L’ex calciatore ha anche sottolineato che il club usa l’assenza di forma come momento per ricordare ai giocatori che non sono soddisfatti del loro comportamento sul campo.

La leadership del Real Madrid

Secondo Cañizares, il Real Madrid ha una cultura di squadra molto forte, che si basa su un’alta concentrazione e una disciplina rigorosa. “Il Bernabéu non si preoccupa di chi è più bravo, ma di chi si impegna di più”, ha detto, aggiungendo che i giocatori devono dimostrare costanza e attenzione in ogni momento della partita. L’ex giocatore ha anche sottolineato che il club non permette di essere distaccati, anche se si tratta di un errore marginale. Il Bernabéu usa l’assenza di forma per ricordare ai giocatori che non sono soddisfatti del loro comportamento.

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Cañizares ha riconosciuto che il Real Madrid non si basa solo sulla qualità tecnica, ma anche sulla capacità di mantenere un livello costante di impegno e attenzione. Ha anche menzionato che giocatori come Mbappé, pur essendo eccezionali, possono essere criticati per la loro mancanza di impegno quando non hanno il pallone. Questo approccio, sebbene severo, è visto come un elemento chiave per mantenere la competitività del club. La sua analisi ha suscitato interesse tra i tifosi e gli esperti, che hanno visto in questa visione una conferma della cultura del Real Madrid.

Santiago Cañizares, ex giocatore del Real Madrid, ha analizzato il comportamento del Bernabéu nei confronti dei giocatori.

Il club punisce i giocatori per la mancanza di impegno, non per errori tecnici.

La disciplina del Real Madrid si basa su una cultura di squadra rigorosa.