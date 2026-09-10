Gales sperimenta pavimentazione con fibra da 80.000 pañales usati

Strada in Gales pavimentata con fibra riciclata da 80.000 pañales usati, riducendo rifiuti e impatto ambientale

Nel 2024, il condado di Carmarthenshire in Gales ha sperimentato un progetto innovativo per ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale. L’obiettivo era evitare che tonnellate di pañales usati finissero nei discarichi, utilizzando le loro fibre per pavimentare una strada. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’azienda di recupero NappiCycle, ha visto l’utilizzo di 80.000 pañales, corrispondenti a quattro tonnellate, per realizzare un tratto della carretera B4336 a Pontweli. Se il risultato sarà positivo, il progetto potrebbe essere esteso a tutta la regione, partendo da aree più piccole e poi raggiungendo le grandi città.

Un’idea sostenibile per un problema quotidiano

La gestione dei pañales usati rappresenta un problema complesso, poiché non sono facilmente reutilizzabili. Il progetto pilota ha cercato di trovare una soluzione alternativa: trasformare i pañales in fibra sintetica, utilizzabile per la pavimentazione. Il processo inizia con la raccolta dei pañales da parte del municipio, che vengono portati in una pianta di NappiCycle a Capel Hendre, dove vengono puliti e trasformati in pellet di fibra. Questi pellet vengono poi integrati in un composto asfaltico chiamato Stone Mastic Asphalt, utilizzato per la realizzazione della strada.

La fibra riciclata ha dimostrato di essere in grado di raggiungere prestazioni simili a quelle dei materiali classici utilizzati per la pavimentazione. Questo ha permesso di ridurre la carbon footprint, evitando il trasporto di componenti per la costruzione. Inoltre, il progetto ha contribuito a ridurre la quantità di rifiuti destinati ai discarichi. Il successo del progetto potrebbe portare a una diffusione più ampia in tutta la regione.

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Un progetto di responsabilità e innovazione

Aled Vaughan Owen, concejal e membro del Gabinete per il Cambio Climatico, la Descarbonizzazione e la Sostenibilità del Condado di Carmarthenshire, ha spiegato che il progetto rappresenta un esempio di responsabilità e innovazione. Secondo le sue dichiarazioni, il progetto dimostra come i rifiuti, come i pañales usati, possano trovare una seconda vita utile, evitando di essere gettati nei discarichi. Il progetto ha ridotto l’impatto ambientale evitando il trasporto di materiali per la costruzione. Il successo del progetto potrebbe portare a una diffusione più ampia in tutta la regione, con l’obiettivo di estendere l’uso di questa tecnologia a altre aree. La fibra riciclata ha dimostrato prestazioni simili a quelle dei materiali tradizionali.

Il progetto pilota ha visto l’utilizzo di 80.000 pañales usati per pavimentare una strada in Gales.

La fibra riciclata è stata integrata in un composto asfaltico per ottenere prestazioni simili a quelle dei materiali tradizionali.

Il progetto potrebbe essere esteso a tutta la regione, partendo da aree più piccole.