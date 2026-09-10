Trump critica traspaso Doncic: “El peor de la historia del deporte”

Trump critica el traspaso de Doncic a los Lakers durante una convención en Dallas

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha espresso durante una convención del Partito Repubblicano a Dallas un forte disappunto per il trasferimento di Luka Doncic dai Dallas Mavericks ai Los Angeles Lakers, definendolo “il peggior scambio della storia del sport”. L’annuncio, fatto durante un discorso pubblico, ha suscitato reazioni e dibattiti nel mondo del basket. Trump ha sottolineato la sua mancanza di conoscenza specifica del gioco, ma ha espresso un’opinione chiara: il trasferimento non è stato una buona mossa. L’attuale presidente degli Stati Uniti ha anche richiamato un episodio storico simile, il trasferimento di Babe Ruth dai Boston Red Sox ai New York Yankees nel 1919, che ha avuto conseguenze profonde e negative per la franchigia dei Red Sox.

Trump critica il trasferimento di Doncic

Trump ha sottolineato che non comprende il motivo del trasferimento di Doncic, uno dei migliori giocatori del basket mondiale, e ha espresso la sua opinione che non si tratti di una mossa vincente. “Non so molto di basket, ma posso dire che questo non è stato un buon scambio”, ha detto. L’attuale presidente degli Stati Uniti ha anche sottolineato che il trasferimento potrebbe essere considerato “il peggior scambio della storia del sport”, un’affermazione che ha suscitato interesse e dibattito tra gli appassionati. Il presidente ha anche suggerito che i Dallas Mavericks dovrebbero “riprendere” la decisione, ritenendo che potrebbe essere necessario un ripensamento.

Un episodio storico simile

Trump ha richiamato il trasferimento di Babe Ruth dai Boston Red Sox ai New York Yankees nel 1919, un evento che ha avuto conseguenze significative per la franchigia dei Red Sox. Secondo Trump, questo trasferimento è stato “il peggior scambio della storia del sport”, un episodio che ha portato a una lunga sequenza di fallimenti per i Red Sox, che hanno subìto una mancanza di titoli che ha durato 86 anni. L’attuale presidente degli Stati Uniti ha anche sottolineato che il trasferimento di Babe Ruth è stato un evento che ha avuto un impatto profondo e duraturo sul mondo del baseball.

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Il trasferimento di Doncic, invece, ha coinvolto un accordo a tre squadre: i Dallas Mavericks, i Los Angeles Lakers e i Utah Jazz. L’operazione ha visto il trasferimento di Luka Doncic ai Lakers, insieme a Maxi Kleber e Markieff Morris, mentre i Mavericks hanno ricevuto Anthony Davis, Max Christie e una scelta di prima ronda del Draft 2029. I Jazz, invece, hanno ricevuto Hood-Schifino e due scelte di seconda ronda. I giocatori coinvolti, tra cui Doncic e Davis, non hanno saputo nulla dell’operazione fino a quando non è stata conclusa.

Nonostante le critiche di Trump, il trasferimento di Doncic ai Lakers ha suscitato interesse per la possibilità di unirsi a LeBron James, uno dei migliori giocatori della NBA. L’operazione ha rappresentato un cambiamento significativo per la franchigia dei Lakers, che ha cercato di rafforzare la sua posizione nella competizione. Tuttavia, le opinioni di Trump, sebbene non tecniche, hanno suscitato dibattiti e riflessioni sulle decisioni sportive e sul loro impatto a lungo termine.