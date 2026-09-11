Il 11 settembre 2001, 25 anni dopo: l’attentato che cambiò il mondo e le sue conseguenze ancora oggi

Il 11 settembre 2001, 25 anni dopo, l’attentato di New York ha cambiato il mondo e le sue conseguenze persistono.

Immagine di una nube di polvere e fumo sopra Manhattan dopo l’attentato del 11 settembre 2001

Il 11 settembre 2001, 25 anni dopo, l’attentato di New York ha segnato un punto di svolta nella storia mondiale. L’attacco, che causò la morte di 2.977 persone, scatenò una guerra globale contro il terrorismo e modificò profondamente la geopolitica internazionale. Il ricordo delle Torri Gemelle, crollate sotto l’impatto di due aerei, rimane indelebile nella memoria collettiva, ma le conseguenze di quel giorno vanno ben al di là del luogo dell’attentato.

Un attacco che cambiò il corso della storia

Il 11 settembre 2001, un’azione terroristica mirata scosse il mondo. Due aerei, controllati da terroristi, si schiantarono contro le Torri Gemelle del World Trade Center, mentre un terzo colpì il Pentagono e un quarto si schiantò in Pennsylvania. L’evento, inizialmente percepito come un incidente, si trasformò in un momento di trauma globale. La reazione fu immediata e senza precedenti: il presidente George W. Bush dichiarò guerra al terrorismo, un passo che avrebbe portato a conflitti duraturi in diversi paesi.

La risposta di George W. Bush fu una guerra senza frontiere. Il presidente statunitense interpretò gli attacchi come una dichiarazione di guerra e decise di prendere misure drastiche per proteggere il Paese. La guerra in Afghanistan, avviata il 7 ottobre 2001, fu il primo passo di questa strategia. L’obiettivo era espellere i talebani, che erano considerati responsabili dell’attentato. La guerra, che durò oltre vent’anni, portò a milioni di vittime e a una profonda instabilità nel Paese.

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Le conseguenze di una politica di guerra

La guerra in Iraq, avviata nel 2003, fu un altro effetto diretto del 11 settembre. L’invadenza americana, giustificata con l’ipotesi di armi di distruzione di massa, portò alla caduta di Saddam Hussein, ma non alla pace. L’instabilità che seguì diede spazio a nuove forme di terrorismo, tra cui l’ISIS. L’ISIS, che si distaccò da Al Qaeda nel 2014, si trasformò in una minaccia globale, con attacchi in diversi paesi. Le conseguenze umane e economiche furono enormi. Secondo uno studio dell’Università di Brown, le guerre di Stati Uniti in Afghanistan, Iraq e Pakistan hanno costituito un totale di circa quattro miliardi di dollari. Il bilancio di vittime si aggira tra 272.000 e 329.000 persone, anche se le cifre sono oggetto di diverse stime. La guerra non solo causò morti, ma anche distruzione e instabilità, con effetti a lungo termine.

Il 11 settembre non solo scatenò guerre, ma anche una nuova era di controlli e sicurezza. I paesi occidentali, preoccupati per la minaccia terroristica, introdussero misure di sicurezza più severe. Gli aeroporti, le frontiere e i servizi di intelligence furono sottoposti a controlli più rigorosi. La vigilanza aumentò, ma con essa anche la tensione sociale e la diffidenza verso le autorità. La strategia del terrorismo si evolse, con l’incorporazione di nuove dimensioni, come la radicalizzazione di individui in Occidente. I cosiddetti “lupi solitari” attaccarono con mezzi rudimentari, rendendo più difficile prevedere e prevenire gli attacchi. L’ISIS, con la sua capacità di reclutamento e propaganda, rappresenta una minaccia persistente, anche oggi.

Un quarto di secolo dopo, le conseguenze del 11 settembre sono ancora visibili. La geopolitica mondiale è cambiata, la sicurezza è più stringente e il terrorismo continua a essere una minaccia globale. Il ricordo delle Torri Gemelle non è solo un simbolo del passato, ma un punto di riferimento per il presente e il futuro. Il mondo che si svegliò il 11 settembre 2001 non esiste più, ma le ferite di quel giorno non sono ancora completamente guarite.