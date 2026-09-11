Manu Lama: “È un orgullo essere figlio di chi sono e spesso mi dicono ‘enchufado'”

Manu Lama, figlio di Manolo Lama, parla del suo debutto al Granada e del peso della fama

Manu Lama, centrocampista del Granada, ha parlato del peso della sua famiglia e del suo percorso nel calcio. “È un orgullo essere figlio di chi sono e spesso mi dicono ‘enchufado'”, ha dichiarato il giocatore, che ha debuttato in Liga a soli sei mesi dalla sua firma. L’esperienza al club nazarí, pur avendo visto momenti di difficoltà, si è rivelata decisiva per il suo sviluppo come calciatore. Manu Lama ha sottolineato come la sua fama, legata al padre Manolo Lama, abbia influenzato la sua carriera, ma ha espresso la sua determinazione a superare ogni pregiudizio.

Un percorso iniziato al Atlético

Manu Lama, cresciuto nelle giovanili dell’Atlético di Madrid, ha ricordato come l’opportunità di allenarsi con il primo team di Simeone fosse un sogno. “Entrenar con el primer equipo del Atlético, con Simeone, fue un sueño”, ha detto, aggiungendo che pur non avendo debuttato al club colchonero, la sua esperienza ha lasciato un segno profondo. “Me quedé con la espinita de debutar pero estoy súper agradecido”, ha sottolineato, evidenziando come il suo passato al club madrileño abbia formato la sua mentalità.

Manu Lama ha anche parlato del peso della fama legata al padre, Manolo Lama, noto giornalista sportivo. “Me suelen decir cosas relacionadas con mi padre para sacarme del partido”, ha detto, riconoscendo come la sua fama possa influire sulle sue prestazioni. Tuttavia, ha espresso la sua convinzione che il lavoro e la sua dedizione possano superare ogni pregiudizio. Todo es lícito, pero está superado, ha concluso, mostrando una forte determinazione a proseguire la sua strada.

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La scelta di rimanere al Granada

Nonostante le opportunità di trasferirsi in altre squadre, Manu Lama ha scelto di rimanere al Granada, un club con un progetto di lungo periodo. “Decidí quedarme en el Granada, es una apuesta”, ha spiegato, sottolineando come il club abbia dato la possibilità di realizzare un sogno: debuttare in Liga. “Es el club que me ha dado la oportunidad de cumplir uno de mis sueños de debutar en el fútbol profesional”, ha aggiunto, mostrando gratitudine per l’esperienza vissuta. La sua carriera, però, non è stata priva di sfide. I primi mesi al Granada sono stati difficili, tanto da considerare l’ipotesi di un prestito. “Los primeros 6 meses fueron complicados y se pensó incluso en salir cedido”, ha rivelato, ma la sua determinazione lo ha portato a rimanere. Il suo debutto, avvenuto a soli due minuti dal primo tempo, ha segnato un punto di svolta nella sua stagione.

Manu Lama ha anche parlato del suo interesse per la radio, un settore in cui ha trovato ispirazione grazie al padre. “Estudio periodismo, la radio è un medio che mi gusta mucho, al final es lo que he vivido en casa de niño”, ha detto, evidenziando come la sua passione per la comunicazione possa influenzare anche il suo futuro come calciatore. La sua carriera è un mix unico tra calcio e comunicazione, ha concluso, mostrando una visione chiara del suo percorso.

Manu Lama, figlio di un giornalista sportivo, ha trovato nel calcio un modo per esprimersi e dimostrare il suo valore. Il suo percorso, che ha visto nascere in casa di un giornalista e crescere in un ambiente sportivo di alto livello, rappresenta un mix unico. Il suo debutto al Granada, avvenuto a soli sei mesi dalla firma, è stato un passo importante nella sua carriera, ma non l’unico. Il suo futuro, però, dipende anche dal suo impegno e dalla sua capacità di superare ogni pregiudizio legato alla sua fama.

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