Andrea Tarallo vince la semitappa del Giro della Lunigiana dopo due giorni di cancellazioni

Andrea Tarallo vince semitappa Giro della Lunigiana dopo due giorni di cancellazioni

Il 11 settembre 2026, dopo due giorni di interruzioni causate da maltempo e frana, il Giro della Lunigiana ha visto il trionfo di Andrea Tarallo, 18enne ciclista laziale in forza alla squadra Vangi Tommasini Il Pirata. La semitappa disputata oggi pomeriggio, lunga 45,8 km da Vezzano Ligure a Riomaggiore, ha visto il giovane atleta imporsi in uno sprint serrato, confermando la sua forma dopo vittorie recenti al Trofeo San Rocco e nella cronometro ai Campionati Italiani juniores.

Una vittoria in sordina dopo le cancellazioni

Dopo la cancellazione della prima tappa a causa del maltempo e la seconda a causa di una frana, il Giro della Lunigiana ha ripreso il suo cammino con una semitappa che ha visto la vittoria di Andrea Tarallo. Il 18enne, in sella alla sua squadra, ha dominato la prova in un gruppo in cui si sono piazzati anche nomi di spicco come Guido Bruno Viero e Niklas Wiesmayr, entrambi in gara con squadre rappresentative. La prova di oggi ha visto anche la partecipazione di altri atleti di alto livello, tra cui Alessandro Battistoni (settimo, Marche) e Brandon Fedrizzi (decimo, Bolzano). La gara, caratterizzata da un percorso che ha incluso il Biassa, ha messo alla prova la resistenza e la capacità di reazione dei migliori ciclisti italiani e internazionali.

Tarallo al comando della classifica generale

Tarallo si conferma al comando della classifica generale con un vantaggio di 2 secondi su Viero e 4 secondi su Wiesmayr. La vittoria, ottenuta dopo 65 minuti e 41 secondi di fatica in gruppo, segna un ulteriore passo avanti nella stagione del giovane ciclista. La sua prestazione ha rafforzato la sua posizione in testa alla classifica, con un margine che potrebbe aumentare nelle prossime tappe. La vittoria di Andrea Tarallo non solo rappresenta un successo personale, ma anche un segnale di forza per la sua squadra e per il ciclismo italiano. La sua prestazione ha dimostrato una capacità di leadership e una resistenza eccezionale, qualità che potranno essere decisive in un campionato sempre più competitivo.

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La vittoria di Andrea Tarallo è un ulteriore passo avanti nella sua carriera.

Il Giro della Lunigiana proseguirà domani con la giornata conclusiva, che prevede un percorso di 108 km da Castelnuovo Magra a Casano di Luni, con due ascese importanti. La vittoria di Andrea Tarallo rappresenta un momento chiave per il giovane talento, che si appresta a affrontare le sfide di un calendario sempre più impegnativo.

Andrea Tarallo vince la semitappa del Giro della Lunigiana

Due giorni di cancellazioni hanno interrotto il calendario

Tarallo si conferma al comando della classifica generale

La sua vittoria conferma la sua posizione in testa alla classifica generale.