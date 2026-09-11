Weekend ippico intenso: Derby Sardo, Gran Premio Federnat e prestigiosa corsa a New York

Weekend ippico ricco di appuntamenti in Italia e negli Stati Uniti, con Derby Sardo e Gran Premio Federnat in programma.

Cavalli in pista durante un evento ippico, con spettatori e allenatori in attesa della corsa

Questo weekend segna un momento di grande intensità per l’ippica italiana, con un’ampia serie di appuntamenti che spaziano da corse a eventi di mercato. A Roma Capannelle si terrà un convegno che aprirà le porte a un ricco weekend di galoppo, con la centesima edizione del Derby Sardo in programma domani. A New York, invece, si disputerà il prestigioso MGM Yonkers International Trot, una classica da un milione di dollari. In Italia, si attende con interesse il Gran Premio Federnat a Treviso, mentre a Busto Arsizio si sono registrati numeri incoraggianti durante le Aste ITS e ANACT.

Derby Sardo: centesima edizione in programma

Il Derby Sardo, uno dei più prestigiosi eventi del galoppo italiano, celebra la sua centesima edizione domani. L’appuntamento si terrà all’Ippodromo di Chilivani, dove si prevede una giornata ricca di sport, tradizione e passione. Saranno 16 i cavalli al via, tutti anglo arabi, maschi interi e femmine di tre anni, che correranno sui 2.400 metri della pista d’erba. L’evento è parte del calendario nazionale e rappresenta un momento chiave per l’ippica sarda, con la partecipazione di diversi allevatori e proprietari. La centesima edizione del Derby Sardo è un momento di grande rilevanza per l’ippica sarda, con un’attenzione particolare alle performance dei cavalli anglo arabi. L’evento si svolgerà in un contesto di forte interesse per il settore, con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgono diverse regioni e categorie.

Gran Premio Federnat: attesa a Treviso

A Treviso, invece, si concentrerà l’attenzione sul Gran Premio Federnat, corsa ambitissima che si svolgerà domenica sulla pista del Sant’Artemio, conosciuta come il “Lotteria” dei Gentlemen. Il campo dei partenti, composto da 10 cavalli, riunisce sette nazioni, con le speranze italiane riposte in Diva Ek. La portacolori di Fabio Bruno e Antonio Nucera, strepitosa seconda lo scorso anno dietro Lexus Kody, partirà dall’esterno della prima fila (posizione 8) e sarà interpretata dal suo stesso allenatore, Alessandro Gocciadoro, non al meglio della condizione per i postumi di un infortunio alle costole rimediato a fine agosto in Finlandia.

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Il Gran Premio Federnat è un evento di alto livello, con una formula di gruppo 3 che prevede tre batterie più una finale. I migliori 4 di ciascuna eliminatoria si contenderanno il titolo. L’evento è parte del calendario nazionale e rappresenta un momento importante per la categoria dei trotto, con un’attenzione particolare alle performance dei cavalli italiani.

Il fine settimana di trotto inizia questo pomeriggio da Vinovo (via dalle 15:10) e prosegue con un interessante preserale al Sesana di Montecatini (dalle 18:45). Il sabato di corse nazionale annovera gli appuntamenti di Roma, Modena e Palermo. Inoltre, al Don Meloni in palinsesto anche due Listed riservate ai purosangue arabo di 3 anni e 4 anni ed oltre, e anche il 51° Gran Premio Regione Sarda, promosso a Handicap Principale. Inizio dalle ore 19.00. Domenica appuntamenti anche sulle piste del Visarno di Firenze e a Merano.