Real Madrid cede Eli Ndiaye al Joventut per il suo sviluppo

Eli Ndiaye, giocatore di basket, ceduto al Joventut, in un campo di gioco, con pallone in mano

Il Real Madrid ha annunciato la cessione di Eli Ndiaye al Joventut per la prossima stagione, con l’obiettivo di permettergli di giocare e svilupparsi in modo più completo. Il 22enne ala-pívot, naturalizzato spagnolo, ha ritrovato la disciplina del club bianconero dopo aver provato nella NBA, ma ha scelto di proseguire la sua formazione in Liga Endesa. Ndiaye, che ha giocato in pretemporada con il Real Madrid, ha visto il suo ruolo ridotto a causa della presenza di giocatori titolari, ma la cessione permetterà a lui di ottenere più minutaggio e consolidare le sue qualità.

Una scelta per il suo sviluppo

La cessione di Eli Ndiaye al Joventut è stata vista come un’opzione per permettergli di giocare e migliorare. Il club bianconero ha accettato l’offerta del team catalano e ha firmato un contratto con lui fino al 2028. Ndiaye, noto per la sua buona difesa e la capacità di realizzare triple, ha la possibilità di consolidare le sue qualità in una squadra che lo supporterà nel suo percorso. Il Joventut, guidato da Dani Miret, lo farà giocare con il numero 4, accanto a giocatori esperti come Emir Sulejmanovic e Kwan Cheatham.

Il Real Madrid, che ha già un’ottima squadra per il ruolo di ala-pívot con giocatori come Mikael Jantunen, Jaime Pradilla, Chuma Okeke e Gabriel Deck, ha preferito dare a Ndiaye la possibilità di giocare in una squadra che lo aiuti a consolidare le sue qualità. La cessione rappresenta una strategia per permettergli di maturare e tornare in futuro al club che lo ha formato.

Pubblicità

Un’alternativa al Valencia Basket

Prima della decisione del Real Madrid, Ndiaye aveva ricevuto un’offerta dal Valencia Basket per la stagione in corso. Tuttavia, il club madridista aveva già iscritto il giocatore al diritto di tanteo un anno prima, quando era stato ceduto ai Hawks, senza mai debuttare in stagione regolare. La scelta del Joventut permette a Ndiaye di tornare in Liga Endesa e di proseguire la sua crescita in un ambiente più adatto alle sue esigenze di sviluppo. Con la sua altezza di 2,04 metri e la sua capacità di aprire il campo, Eli Ndiaye è un talento che potrebbe diventare un punto di riferimento per il basket spagnolo. La sua scelta di proseguire il percorso al Joventut è una decisione che potrebbe portare frutti significativi per il suo futuro e per la sua carriera.

Eli Ndiaye, 22 anni, ala-pívot naturalizzato spagnolo

Cessione al Joventut per la prossima stagione

Contratto con il Real Madrid fino al 2028

Ha provato nella NBA ma ha scelto di rimanere in Liga Endesa

La cessione di Eli Ndiaye al Joventut è una scelta mirata a permettergli di svilupparsi in un ambiente adatto alle sue esigenze.

Il Real Madrid ha preferito dare a Ndiaye la possibilità di giocare in una squadra che lo aiuti a consolidare le sue qualità.