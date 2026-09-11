Il presidente della RFEF afferma che la Spagna deve ospitare la finale del Mondiale 2030, sostenendo il 55% della candidatura

La Spagna deve ospitare la finale del Mondiale 2030, non c’è altra opzione, ha dichiarato Rafael Louzán, presidente della Real Federación Española de Fútbol (RFEF). L’annuncio, fatto durante un forum organizzato dalla SER in occasione del centenario della Federazione Interinsular de Las Palmas, arriva in un contesto in cui la Spagna è considerata il “paese numero 1” nel calcio e sostiene il 55% della candidatura per l’organizzazione del torneo. Louzán ha sottolineato che la capacità organizzativa del Paese per grandi eventi è incuestionabile, e che la realtà non permette alternative.

La Spagna è il paese numero 1 nel calcio

Secondo Louzán, la Spagna è il paese che detiene il primato nel calcio, con successi sia maschili che femminili. “Siamo doppiamente campioni del mondo, e la capacità organizzativa per grandi eventi è incuestionabile”, ha sottolineato il presidente della RFEF. Questo, ha aggiunto, conferma che la Spagna è la scelta più logica per ospitare la finale del Mondiale 2030, che sarà organizzato insieme a Portogallo e Marocco. La decisione, però, non è ancora ufficiale: la FIFA ha chiarito che non ha preso alcuna decisione e che la scelta verrà annunciata a suo tempo.

La provincia di Benslimán sarà la sede della finale

Secondo Louzán, la provincia di Benslimán, nella regione di Casablanca, è la scelta che ha il maggior senso per ospitare la finale del Mondiale 2030. “La provincia di Benslimán è la che avrà l’onore di organizzare la finale”, ha detto il presidente della RFEF, durante un discorso accolto da applausi e ovazioni. La costruzione del nuovo stadio di Casablanca è in corso, e la scelta di questa regione potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per la Spagna nel settore del calcio. Tuttavia, Louzán ha anche sottolineato che chiunque voglia essere al governo dovrà sviluppare questa provincia, un aspetto che potrebbe influenzare la decisione finale.

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La FIFA ha rifiutato di confermare o smentire la scelta della Spagna. “Tal come si comunicò il 5 di agosto di 2026, la FIFA prenderà una decisione a suo tempo”, ha detto un portavoce. La Spagna, però, continua a sostenere la sua posizione, basata su dati concreti e su una storia di successi nel calcio. La finale del Mondiale 2030, quindi, potrebbe diventare un evento che rafforza ulteriormente la posizione della Spagna come leader mondiale nel calcio.

La candidatura spagnola è supportata dal 55% dei voti. Louzán ha ribadito che la Spagna non può permettersi di non essere parte del progetto. “España tiene que albergar la final del Mundial, no puede ser de otra manera”, ha ripetuto il presidente, sottolineando che la Spagna non può permettersi di non essere parte del progetto. La decisione finale spetta alla FIFA, ma la Spagna continua a sostenere la sua posizione, basata su dati concreti e su una storia di successi nel calcio.

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