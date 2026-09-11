Eloisa Coiro si qualifica per la finale degli 800 metri all’Ultimate Championship

Eloisa Coiro in azione durante la semifinale degli 800 metri all’Ultimate Championship, con un episodio di tamponamento

Un passo avanti verso la finale

Eloisa Coiro, 25enne romana e nuova primatista italiana sul doppio giro di pista, ha superato la semifinale degli 800 metri all’Ultimate Championship 2026, in corso a Budapest. La gara, disputata nella prima batteria, ha visto la atleta romana affrontare un momento di tensione a causa di un tamponamento con la svizzera Veronica Vancardo. Nonostante l’incidente, Coiro ha mantenuto la concentrazione e ha concluso al quarto posto con un tempo di 1:58.48, ottenendo il passaggio del turno. La giuria ha scelto di graziare Coiro per l’episodio incriminato, confermando il suo accesso alla finale. La decisione è stata giustificata con l’attenzione alla situazione di Vancardo, che ha subito un danno fisico e è stata ripescata come nona finalista.

Un duello di stelle nella seconda batteria

Nella seconda batteria della semifinale, si è svolto il primo atto del duello tra la primatista mondiale stagionale Audrey Werro e la neerlandese Femke Broeders-Bol. Entrambe hanno dato prova di una gara tattica e di alta qualità, con Werro che ha concluso in 1:59.05 e Broeders-Bol in 1:59.19. La sfida tra le due atlete è considerata una delle più attese della manifestazione, con entrambe in ottima forma e con grandi potenzialità per la finale.

Una gara intelligente e tattica

Eloisa Coiro ha dimostrato una grande capacità di gestione della gara, rimanendo nella pancia del gruppo alla corda fino al rettilineo conclusivo. Nonostante fosse bloccata in prima corsia, ha mantenuto la concentrazione e ha trovato il momento giusto per sprintare. Il tamponamento con Vancardo ha messo a rischio la sua posizione, ma Coiro ha reagito in modo efficace, battendo per un’incollatura Shafiqua Maloney e chiudendo al quarto posto. La sua performance ha confermato la sua crescita come atleta, nonostante le difficoltà incontrate durante la gara. Coiro ha dimostrato una grande resistenza e una capacità di adattamento, qualità che le hanno permesso di superare un test difficile.

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Un evento che incanta e coinvolge

L’Ultimate Championship 2026, in corso a Budapest, sta registrando un grande interesse per il pubblico e per gli atleti. La combinazione di gare di alto livello e momenti di tensione ha reso l’evento unico e coinvolgente. Eloisa Coiro, con la sua performance nella semifinale, ha aggiunto un altro tassello al suo percorso di crescita, dimostrando di essere pronta per affrontare la finale. L’atleta romana, con la sua determinazione e la sua capacità di reagire alle situazioni difficili, si appresta a sfidare le migliori atlete del mondo in una gara che promette di essere emozionante e di alto livello.