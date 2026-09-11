Jackson Martínez torna al fútbol dopo 6 anni e firma con il DIM per affrontare James e Cuadrado

Jackson Martínez torna al fútbol dopo 6 anni e firma con il DIM per affrontare James e Cuadrado

Jackson Martínez, ex attaccante colombiano, torna al fútbol dopo sei anni di pausa e firma con il club Independiente Medellín (DIM) per affrontare direttamente James Rodríguez e Juan Guillermo Cuadrado. L’annuncio, reso pubblico il 11 settembre 2026, segna un ritorno significativo nel calcio professionistico, dopo un periodo di distacco forzato dovuto a una grave lesione al piede. Il 39enne, noto come “Cha cha cha”, ha scelto di tornare al club che lo ha visto nascere, cercando di ripetere la gloria in un torneo che vanta storici della Selezione Colombia.

Un ritorno motivato da passioni e famiglia

Il ritorno di Jackson Martínez al fútbol è stato influenzato da diversi fattori. Tra questi, il forte legame con la cantera del DIM e la volontà di guidare i giovani talenti. Il giocatore ha espresso la sua soddisfazione per la scelta di tornare al club che lo ha formato, sottolineando l’importanza del ruolo di guida che ha sempre svolto. Inoltre, il fattore familiare ha giocato un ruolo chiave: i figli di Martínez sono tifosi del DIM e hanno contribuito alla decisione finale. “Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto”, ha dichiarato il giocatore.

Un confronto diretto con i rivali del mercato

La firma di Jackson Martínez con il DIM rappresenta un’altra mossa strategica nel mercato colombiano, dove il club antioqueño cerca di rafforzare la sua posizione. Il giocatore sarà diretto avversario di James Rodríguez, appena arrivato al Atlético Nacional, e di Juan Guillermo Cuadrado, attualmente al Millonarios. La decisione di tornare al DIM si inserisce in un contesto di movimenti significativi nel mercato nazionale, con il club che cerca di creare un equilibrio competitivo. “Este club todos saben lo grande que es, es algo único”, ha affermato James Rodríguez durante la sua presentazione, un commento che potrebbe influenzare anche la scelta di Martínez.

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Il ritorno di Jackson Martínez non è solo un evento sportivo, ma anche un simbolo di continuità e passione per il calcio. Dopo un periodo di distacco, il giocatore ha scelto di tornare al club che lo ha visto nascere, cercando di ripetere la gloria in un torneo che vanta storici della Selezione Colombia. La sua esperienza internazionale, acquisita in club come Porto e Atlético de Madrid, lo rende un elemento di valore per il DIM, che punta a costruire una squadra competitiva. La sua decisione di tornare al fútbol è stata influenzata da diversi fattori, tra cui la passione per il club, la famiglia e la volontà di guidare i giovani talenti.

Il 39enne, noto come “Cha cha cha”, ha espresso la sua soddisfazione per la scelta di tornare al club che lo ha formato, sottolineando l’importanza del ruolo di guida che ha sempre svolto. Il ritorno al DIM rappresenta un’opportunità per ripetere la gloria in un contesto che lo ha visto nascere e crescere. La sua decisione di tornare al fútbol è stata influenzata da diversi fattori, tra cui la passione per il club, la famiglia e la volontà di guidare i giovani talenti. Il DIM, con la sua storica tradizione, rappresenta un’altra sfida per il giocatore, che cerca di ripetere la gloria in un torneo che vanta storici della Selezione Colombia.

Jackson Martínez torna al fútbol dopo 6 anni di pausa.

Ha firmato con il DIM per affrontare James Rodríguez e Cuadrado.

La decisione è stata influenzata da fattori familiari e passioni.

Il ritorno di Jackson Martínez al fútbol rappresenta un momento importante per il DIM, che cerca di rafforzare la sua posizione nel mercato colombiano. Il giocatore, noto per la sua esperienza internazionale, ha scelto di tornare al club che lo ha visto nascere, cercando di ripetere la gloria in un torneo che vanta storici della Selezione Colombia. La sua decisione di tornare al fútbol è stata influenzata da diversi fattori, tra cui la passione per il club, la famiglia e la volontà di guidare i giovani talenti.