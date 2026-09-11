Shane Lowry vola alto in casa, Jon Rahm non ha detto l’ultima parola

Shane Lowry e Jon Rahm in campo durante il torneo di golf, con Lowry in vantaggio

Shane Lowry ha dominato la seconda giornata del DP World Tour al Irish Open, registrando un risultato straordinario di 62 colpi, otto sotto par, per portarsi al comando del torneo con un vantaggio di tre colpi sulle sue principali contendenti. L’irlandese, che ha giocato in casa, ha dimostrato una forma eccezionale, trasformando il campo di Doonbeg in un terreno a lui favorevole. Jon Rahm, invece, ha mantenuto un’ottima prestazione con un 67, tre sotto par, ma non ha ancora detto l’ultima parola nella competizione.

Un record storico per Lowry

Lowry ha ripetuto il risultato di 62 colpi, un numero che ha già avuto un significato speciale per lui. L’ultima volta che ha realizzato un 62 in una seconda giornata del torneo è stato nel 2009, quando era ancora un giocatore amatoriale. Due giorni dopo ha vinto il torneo, e ora, dopo 17 anni, si trova nuovamente in vantaggio con lo stesso numero di colpi e con 36 buche da giocare. Questo risultato ha messo in chiaro la sua forma straordinaria e la sua capacità di dominare in condizioni difficili.

Rahm cerca di rimanere in gioco

Jon Rahm, pur non riuscendo a superare Lowry, ha mantenuto un’ottima posizione con un 67, tre sotto par. Il campione del mondo ha mostrato una grande resistenza al vento, un fattore che ha complicato la gara. Nonostante un momento di tensione nel 14, dove ha lasciato la palla a poco più di un metro per realizzare un birdie, Rahm ha mantenuto la sua concentrazione e ha dimostrato di essere in grado di rimanere in corsa. Ora, con otto colpi di vantaggio, il campione spagnolo dovrà fare un’impresa non facile per rientrare in gioco.

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Altri giocatori hanno mostrato prestazioni interessanti, come Sergio García, che ha passato da un 75 a un 65, dimostrando una grande rimonta. Allo stesso modo, Ángel Hidalgo ha realizzato un 66 per avvicinarsi al taglio. Tuttavia, alcuni giocatori, come Nacho Elvira, Ángel Ayora e David Puig, si sono fermati a un solo colpo dalla vittoria. Il campo di Doonbeg, con le sue caratteristiche difficili, ha messo a dura prova molti partecipanti, ma alcuni hanno saputo rispondere con prestazioni di alto livello. Il torneo continua e la sfida tra Lowry e Rahm è ancora aperta. Il campione irlandese ha posto un listino molto alto, ma il golfista spagnolo non si è dato per vinto. Con due giornate ancora da giocare, il destino del torneo potrebbe ancora cambiare. Per Lowry, il successo potrebbe significare un altro traguardo importante nella sua carriera, mentre per Rahm, la possibilità di vincere potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella sua strada.

Lowry ha dimostrato una forma eccezionale, trasformando il campo in un terreno a lui favorevole.

Rahm ha mantenuto la sua concentrazione e ha dimostrato di essere in grado di rimanere in corsa.