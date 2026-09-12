Athletic Club e Elche si equivalgono in un match di stallo

Due squadre si equivalgono in un match di stallo, senza reti e con pochi spunti di emozione

Il match tra Athletic Club e Elche si è concluso in parità, 1-1, in un incontro privo di reti e con pochi momenti di emozione. Il risultato, che si aggiunge alla lista di risultati diversi raccolti dal club basco nei suoi primi tre partiti a San Mamés, ha visto il team di Terzic fermare un possibile salto in classifica, mentre i leoni, che non hanno ancora vinto questa stagione, si mantengono in zona bassa. La partita, giocata senza grandi spunti di qualità, ha visto il portiere dell’Elche, Dituro, protagonista di diversi interventi decisivi, ma senza riuscire a fermare il momento di riscatto del Athletic.

Un match senza reti e con pochi spunti di emozione

La squadra di Terzic ha avuto diverse occasioni, ma non è riuscita a trovare la via del goal. I leoni, invece, hanno avuto il vantaggio grazie a un penalty convertito da Buonanotte, ma il risultato è stato annullato poco dopo da un gol di Berenguer, che ha siglato il pareggio con un tiro che ha colpito in Chust. La partita ha visto il portiere dell’Elche, Dituro, protagonista di diversi interventi decisivi, ma senza riuscire a fermare il momento di riscatto del Athletic.

Il Athletic, che ha raccolto tutti i possibili risultati nei suoi primi tre partite a San Mamés, ha visto il suo attacco non trovare la via del goal. I leoni, che non hanno ancora vinto questa stagione, hanno avuto il vantaggio grazie a un penalty convertito da Buonanotte, ma il risultato è stato annullato poco dopo da un gol di Berenguer, che ha siglato il pareggio con un tiro che ha colpito in Chust. La partita ha visto il portiere dell’Elche, Dituro, protagonista di diversi interventi decisivi, ma senza riuscire a fermare il momento di riscatto del Athletic.

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Il portiere dell’Elche, Dituro, ha avuto diversi interventi decisivi.

Un’altra partita senza risultati

La squadra di Terzic ha avuto diverse occasioni, ma non è riuscita a trovare la via del goal. I leoni, invece, hanno avuto il vantaggio grazie a un penalty convertito da Buonanotte, ma il risultato è stato annullato poco dopo da un gol di Berenguer, che ha siglato il pareggio con un tiro che ha colpito in Chust. La partita ha visto il portiere dell’Elche, Dituro, protagonista di diversi interventi decisivi, ma senza riuscire a fermare il momento di riscatto del Athletic. Il risultato 1-1 ha visto il team di Terzic fermare un possibile salto in classifica, mentre i leoni, che non hanno ancora vinto questa stagione, si mantengono in zona bassa. La partita, giocata senza grandi spunti di qualità, ha visto il portiere dell’Elche, Dituro, protagonista di diversi interventi decisivi, ma senza riuscire a fermare il momento di riscatto del Athletic.

Il Athletic ha raccolto tutti i possibili risultati nei suoi primi tre partite a San Mamés.

La squadra di Terzic ha avuto diverse occasioni, ma non è riuscita a trovare la via del goal. I leoni, invece, hanno avuto il vantaggio grazie a un penalty convertito da Buonanotte, ma il risultato è stato annullato poco dopo da un gol di Berenguer, che ha siglato il pareggio con un tiro che ha colpito in Chust. La partita ha visto il portiere dell’Elche, Dituro, protagonista di diversi interventi decisivi, ma senza riuscire a fermare il momento di riscatto del Athletic.