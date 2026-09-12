Melissa Jefferson-Wooden, un tempo da brividi sui 100 metri: può battere il record del mondo?

Melissa Jefferson-Wooden vince i 100 metri in 10.62 a Budapest, vicinissima al record del mondo

La 25enne statunitense Melissa Jefferson-Wooden ha vinto i 100 metri a Budapest, in un’edizione straordinaria degli Ultimate Championship 2026. Con un tempo di 10.62, nonostante un vento contrario di 0,2 m/s, Jefferson-Wooden ha stampato la miglior prestazione mondiale stagionale e ha messo in mostra una forma eccezionale. La vittoria ha visto la sua superba accelerazione e un lanciato mirabolante che ha superato la Campionessa Olimpica di Parigi, Julien Alfred, con un tempo di 10.74. La vittoria ha anche rappresentato una vendetta per la sconfitta subita in terra svizzera lo scorso 27 agosto.

Un record che si avvicina

Jefferson-Wooden ha chiuso a tredici centesimi dal record del mondo, detenuto da Florence Griffith Joyner con il tempo di 10.49, corso il 16 luglio 1988 a Indianapolis. Il tempo di Jefferson-Wooden, 10.62, è il settimo crono della storia e ha migliorato il suo personale stagionale, che era stato registrato a Zurigo in Diamond League. La campionessa del mondo in carica ha anche superato il terzo tempo all-time, detenuto da Shelly-Ann Fraser-Pryce con 10.60. La sua prestazione ha suscitato grande attenzione, con molti che vedono in lei una candidata per provare a battere il record del mondo nel prossimo anno.

La sua vittoria ha messo in mostra una forma eccezionale e una capacità di gestire le condizioni di gara. La 25enne ha lasciato qualcosa sui blocchi di partenza, con una reazione di 0.163, ma ha poi dimostrato una velocità eccezionale. La sua vittoria ha anche visto la sua superba gestione del vento e la sua capacità di mantenere la concentrazione fino all’ultimo metro. La sua prestazione ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di atletica e ha messo in mostra la sua capacità di competere con le migliori atlete al mondo.

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Una gara di testa e di qualità

La gara ha visto la partecipazione di alcune delle migliori atlete al mondo, tra cui Julien Alfred, Sha’Carri Richardson e la campionessa olimpica di Parigi. Jefferson-Wooden ha dimostrato una gestione ottima del lanciato e una capacità di superare le sue rivale. La sua vittoria ha anche rappresentato un momento di grande importanza per la sua carriera. Dopo aver vinto i Mondiali a Tokyo lo scorso anno, la sua prestazione a Budapest ha confermato la sua posizione tra le migliori atlete al mondo.

La sua prestazione ha suscitato grande attenzione e ha messo in mostra la sua capacità di competere con le migliori atlete al mondo. La vittoria di Jefferson-Wooden ha anche visto la sua capacità di superare le sue rivale e di dimostrare che è pronta a tentare il record del mondo nel prossimo anno. La sua prestazione ha suscitato grande entusiasmo e ha messo in mostra la sua capacità di competere con le migliori atlete al mondo.