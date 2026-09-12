Charlotte Rose vince l’oro ai Mondiali ILCA6, Plasschaert non riesce a rimontare

Velista Usa vince l’oro, Plasschaert non riesce a rimontare, competizione Irlanda

Charlotte Rose si aggiudica l’oro ai Mondiali ILCA6

La velista statunitense Charlotte Rose ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali ILCA6, disputati sulle acque della Contea di Dublino, in Irlanda. La vittoria è arrivata dopo un’ottima gestione delle due regate di Medal Series, durante le quali ha mantenuto un controllo costante sulle dirette inseguitrici. Nella prima prova, Charlotte si è piazzata al secondo posto, in vantaggio di cinque punti, per poi occupare la sesta posizione nella seconda regata, portandosi a 23 punti netti.

La vittoria di Charlotte Rose è frutto di una gestione precisa e costante. La statunitense ha dimostrato una grande capacità di rimanere in testa, anche quando le condizioni del mare si sono fatte più complicate. Il risultato è stato un epilogo inaspettato per la belga Emma Plasschaert, che aveva iniziato la competizione in seconda posizione, ma non è riuscita a rimontare dopo un punteggio di 28, ottenuto con un 6-2.

Un’altra vittoria per la danese Anna Munch

Il bronzo è andato alla danese Anna Munch, che ha vinto la Medal Series con un punteggio di 5-4, portandosi a 34 punti netti. La velista danese ha dimostrato una grande capacità di reazione, soprattutto nella seconda regata, dove ha sfruttato al meglio le condizioni del mare per migliorare la sua posizione. Anna Munch ha dimostrato una grande capacità di adattamento. La sua vittoria è stata un risultato importante, soprattutto considerando la concorrenza di atlete di alto livello. La danese ha anche ottenuto un buon punteggio nella prima prova, confermando la sua consistenza durante la competizione.

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Un’altra nota di merito per la magiara Maria Erdi

La magiara Maria Erdi ha ricevuto una nota di merito per il suo ottimo risultato. È l’unica atleta del lotto a essersi piazzata tra i primi tre in entrambe le regate, ottenendo un terzo posto nella prima prova e un primo posto nella seconda. Con 38 punti netti, Maria si è avvicinata alla vittoria, ma ha perso solo un punto rispetto alla britannica Matilda Nicholls, che ha concluso al quinto posto con 39 punti. La performance di Maria Erdi ha suscitato interesse nel mondo della vela. La magiara ha dimostrato una grande capacità di gestione delle regate, mantenendo un livello costante di prestazioni. Il suo risultato è stato un ulteriore segno di una crescita importante nel circuito internazionale.

La classifica completa e i prossimi passi

La classifica finale ha visto la neerlandese Maxime Jonker piazzarsi al sesto posto con 42 punti, seguita dall’irlandese Eva McMahon con 51, dall’altra britannica Hannah Snellgrove con 53, dalla francese Louise Cervera con 56 e dalla polacca Agata Barwinska con 58. La competizione ha visto un mix di prestazioni eccezionali e risultati sorprendenti, con Charlotte Rose che ha confermato il suo dominio nella classe ILCA6. La prossima tappa del calendario sarà il 2028, con l’evento a Los Angeles, dove si preannuncia un altro momento di eccellenza per la vela internazionale.