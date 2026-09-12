Leonardo Zanni, nuovo pilota italiano in Moto3: firma con Leopard Racing

Pilota italiano Leonardo Zanni firma con Leopard Racing per la Moto3 2027

Leonardo Zanni, classe 2008, ha firmato con la Leopard Racing per la stagione 2027 della Moto3, diventando il nuovo pilota italiano della classe. L’annuncio è arrivato durante il GP di San Marino, in corso a Misano Adriatico, e segna un ulteriore passo avanti per il talento romano. Zanni, che ha debuttato nel 2025 vincendo la sua prima gara ad Aragon, sostituirà Guido Pini, attualmente in Moto2 con la REDS Fantic Racing. L’obiettivo del team è farlo esordire al meglio nel palcoscenico più ambito del motorsport.

Un talento in crescita

Leonardo Zanni, nato a Roma, ha iniziato a farsi notare fin dal 2025, quando ha vinto la sua prima gara ad Aragon. Il giovane prospetto ha però visto un inizio di stagione altalenante, con un successo a Barcellona con il team Momoven, seguito da alcune battute d’arresto che lo hanno spinto verso posizioni più basse in classifica. Nonostante ciò, il suo potenziale è stato riconosciuto, e la firma con la Leopard Racing rappresenta un’opportunità per tornare in corsa e dimostrare il suo talento.

Un cambio di rotta per la Moto3

La scelta di Zanni segna un cambiamento significativo per la Moto3, che vede sempre più talenti italiani in gara. Il pilota romano, che ha già mostrato capacità in diverse gare, si unisce a un team con una forte tradizione nel motorsport. La sua partenza nel 2027 sarà un’occasione per fare subito bene e conquistare spazio nel mondo delle corse. La sua presenza potrebbe anche influenzare la competizione, soprattutto con la concorrenza di altri piloti italiani come Guido Pini, che si appresta a passare alla Moto2.

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La firma con la Leopard Racing è un passo importante per Zanni, che ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per competere a livello internazionale. Il suo arrivo nel 2027 potrebbe rappresentare un ulteriore tassello per il rafforzamento della presenza italiana nel mondo della Moto3. Il team, che ha già visto successi in passato, spera nel suo contributo per raggiungere risultati significativi nel prossimo anno. La notizia è stata resa pubblica da Rosalio Triolo, giornalista e commentatore della classe più leggera e mediana su Sky Sport MotoGP. La sua apparizione durante il GP di San Marino ha suscitato interesse tra i fan e i tifosi italiani, che vedono nel nuovo pilota un’altra opportunità per far brillare la bandiera azzurra nel motorsport mondiale.

Il 2027 potrebbe essere l’anno in cui Zanni si conferma come uno dei protagonisti del circuito. Con la firma di Leonardo Zanni, la Moto3 si prepara a un nuovo ciclo di competizioni, con un mix di talenti e potenzialità. Il 2027 potrebbe essere l’anno in cui il pilota romano si conferma come uno dei protagonisti del circuito, grazie al supporto della Leopard Racing e alla sua determinazione.

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