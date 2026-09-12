Real Sociedad B domina Andorra con tre gol e si allontana dalla zona bassa

Giocatori della Real Sociedad B festeggiano il loro vantaggio sul campo di Andorra

La Real Sociedad B ha sconfitto l’Andorra per 3-1 nel match giocato il 12 settembre 2026, allontanandosi dalla zona bassa della classifica. I giocatori del Sanse hanno sfruttato la loro effettività per prendere il controllo del match fin dal primo minuto, segnando tre gol nel primo tempo. L’Andorra, che ha subito quattro sconfitte consecutive, ha tentato di reagire nel secondo tempo, ma non è riuscita a trovare un’occasione per pareggiare. La vittoria permette al filiale di Real Sociedad di proseguire la sua buona forma, mentre l’Andorra si trova in una posizione delicata.

Effettività e controllo del gioco

A soli 11 minuti, Dani Díaz ha segnato un gol di testa da posizione di cross, aprendo il risultato. Successivamente, il Sanse ha aumentato il vantaggio grazie a un gol di Lander Astiazaran, che ha sfruttato un’occasione di cross dopo aver superato la difesa locale. La squadra ha mantenuto il controllo del gioco, nonostante l’Andorra abbia tentato di reagire con alcune azioni di contropiede. La Real Sociedad B ha dimostrato una grande effettività nel primo tempo.

Una vittoria che conferma la forma positiva

La Real Sociedad B ha continuato a mostrare una buona forma in campo, nonostante l’Andorra abbia tentato di reagire. I giocatori del Sanse hanno mantenuto il controllo del gioco, nonostante alcune azioni di contropiede dell’Andorra. La squadra ha anche sfruttato un’altra opportunità per aumentare il vantaggio, grazie a un gol di Iñaki Rupérez, che ha sfruttato un errore difensivo dell’Andorra. La vittoria permette al filiale di Real Sociedad di proseguire la sua buona forma. Nel secondo tempo, l’Andorra ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare un’occasione per pareggiare. La Real Sociedad B ha mantenuto il controllo del gioco, nonostante alcune azioni di contropiede dell’Andorra. La squadra ha anche sfruttato un’altra opportunità per aumentare il vantaggio, grazie a un gol di Iñaki Rupérez, che ha sfruttato un errore difensivo dell’Andorra. La vittoria permette al filiale di Real Sociedad di proseguire la sua buona forma, mentre l’Andorra, che ha subito quattro sconfitte consecutive, si trova in una posizione delicata.

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Real Sociedad B vince 3-1 contro Andorra

La squadra del Sanse ha dimostrato una grande effettività

L’Andorra si trova in una posizione delicata

La Real Sociedad B ha dimostrato una grande effettività nel primo tempo, sfruttando le occasioni create per mettere in difficoltà l’Andorra. La vittoria permette al filiale di Real Sociedad di proseguire la sua buona forma, mentre l’Andorra, che ha subito quattro sconfitte consecutive, si trova in una posizione delicata. La squadra ha anche sfruttato un’altra opportunità per aumentare il vantaggio.