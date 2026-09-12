Rosalía e Loli Bahia si confessano: il bacio pubblico al US Open conferma la loro relazione

Rosalía e Loli Bahia si abbracciano e si baciano in pubblico durante il US Open a New York

Il 10 settembre 2026, durante il US Open di New York, Rosalía e Loli Bahia hanno dato il loro primo bacio pubblico, confermando ufficialmente la loro relazione. Le due personalità, una cantante spagnola e una modella francese, si sono lasciate vedere insieme in diversi contesti negli ultimi mesi, ma il momento più significativo è arrivato durante il match di semifinale tra Coco Gauff e Elena Rybakina. La scena, registrata in diretta, ha suscitato un forte interesse tra i fan e ha reso chiaro il loro legame. La loro apparizione, accompagnata da Alexa Demie, attrice della serie “Euphoria”, ha rafforzato l’attenzione su di loro e ha reso visibile il loro legame.

Un legame che si è sviluppato nel tempo

Le due donne, entrambe molto visibili nel mondo dello spettacolo, avevano già mostrato interesse reciproco in precedenza. I rumors di una possibile relazione erano emersi alla fine del 2025, quando si erano viste in città come Rio de Janeiro, Madrid, Parigi, Sicilia e New York. Nel corso del 2026, le loro apparizioni insieme si sono intensificate, con momenti di intimità che hanno alimentato le speculazioni. Tra queste, un abbraccio effusivo durante un concerto a Amsterdam e messaggi e canzoni dedicate. La loro relazione sembra essere nata da un’attrazione reciproca e da un’affinità di idee.

Loli Bahia, modella di fama internazionale, ha debuttato a soli 17 anni con la passerella di Louis Vuitton per la collezione autunno-inverno 2020-21. Da allora, ha collaborato con brand prestigiosi come Chanel, Saint Laurent, Max Mara e Prada. Rosalía, invece, è una delle cantanti più influenti al mondo, con una carriera che ha visto la sua crescita in modo esponenziale. La loro connessione, però, non si limita al mondo dello spettacolo: entrambe condividono un interesse per la cultura e la creatività, che si riflette nei loro progetti e nelle loro scelte di vita.

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Un momento che ha suscitato reazioni

Le immagini del loro bacio, condivise sui social media, hanno suscitato reazioni positive da parte del pubblico. La loro relazione, sebbene non ufficialmente annunciata, sembra essere un’altra prova del loro legame, che si basa su una reciproca attrazione e un’affinità di idee. Il bacio al US Open ha rappresentato un momento di conferma per i loro fan e per il loro legame.

La loro storia, in un mondo sempre più connesso, rappresenta un esempio di come le relazioni personali possano sfidare le aspettative e trovare spazio anche in un contesto globale. La loro relazione, nata da un’attrazione reciproca e da un’affinità di idee, ha trovato un momento simbolo al US Open, dove hanno dato il loro primo bacio pubblico. La loro connessione, sebbene non ufficialmente annunciata, sembra essere un’altra prova del loro legame, che si basa su una reciproca attrazione e un’affinità di idee.