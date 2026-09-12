Taranto punta a diventare sede dei Giochi Olimpici Giovanili dopo i successi dei Giochi del Mediterraneo 2026

Taranto, stadio Iacovone, PalaRicciardi, Parco dei Giochi, candidatura YOG 2028

Dopo i Giochi del Mediterraneo 2026, la città pugliese di Taranto ha espresso l’intenzione di candidarsi per ospitare una prossima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG). L’idea è stata avanzata da Luca Corsolini, responsabile dei media internazionali dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che ha rivelato all’ANSA di voler portare la città al centro di una nuova opportunità sportiva e turistica. La candidatura, se confermata, potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per Taranto, che ha già dimostrato capacità organizzative e infrastrutturali durante i Giochi del Mediterraneo.

Le peculiarità di Taranto, come l’insieme di stadio Iacovone, PalaRicciardi, Parco dei Giochi e la Torre d’Ayala, sono considerate un fattore chiave per una candidatura vincente. Corsolini ha sottolineato che queste strutture, uniche in Italia, potrebbero offrire un contesto ideale per gli YOG, che vedono la partecipazione di atleti tra i 14 e i 18 anni. La combinazione di spazi sportivi e tecnologici, insieme al network universitario e alle imprese locali, potrebbe rendere Taranto un’alternativa di alto livello per i Giochi Olimpici Giovanili.

Opportunità per il turismo e l’economia locale

La candidatura potrebbe portare benefici significativi per la città e la regione. Gli YOG, infatti, non solo offrono un’esperienza sportiva unica, ma anche un’opportunità per promuovere il turismo, il settore food e la tecnologia. Corsolini ha spiegato che un evento mondiale a Taranto potrebbe mettere in mostra le potenzialità del territorio, coinvolgendo imprese e istituzioni locali. Inoltre, la partecipazione di atleti da tutto il mondo potrebbe contribuire a un aumento del riconoscimento internazionale della città.

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Un aspetto non trascurabile è la possibilità di mantenere attiva la squadra che ha gestito i Giochi del Mediterraneo 2026, per garantire una continuità e una professionalità elevata. Corsolini ha espresso soddisfazione per il successo di Taranto e ha sottolineato l’importanza di pensare a progetti a lungo termine, come un Museo dei Giochi del Mediterraneo, che potrebbe diventare un simbolo della città. La combinazione di infrastrutture e unicità rende Taranto un candidato interessante per gli YOG. Corsolini ha anche espresso un dispiacere per il fatto che non sia stato considerato un Museo dei Giochi del Mediterraneo, un progetto che potrebbe valorizzare ulteriormente la città. La candidatura, se approvata, potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso un futuro sportivo e turistico di alto livello per Taranto.

Un passo verso il futuro sportivo

La candidatura di Taranto per gli YOG rappresenta un’altra opportunità per la città, che ha già dimostrato di essere in grado di ospitare eventi di grande rilevanza. L’idea di portare a Taranto un evento internazionale come i Giochi Olimpici Giovanili potrebbe contribuire a un ulteriore sviluppo del settore sportivo e a un incremento del turismo. La città, con le sue infrastrutture e la sua capacità organizzativa, potrebbe diventare un punto di riferimento per il mondo giovanile sportivo.