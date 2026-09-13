Óscar Puente attacca VOX per la politica su Lorca: “Due mesi dopo lo avete ucciso per essere rosso e gay”

Un politico spagnolo si confronta con un altro su una questione culturale e sociale legata a Federico García Lorca

Il ministro spagnolo del Transporte, Óscar Puente, ha risposto con durezza a una politica del partito VOX, Irene Carvajal, per le sue dichiarazioni su Federico García Lorca. Puente ha accusato Carvajal di aver contribuito alla morte del poeta e scrittore spagnolo, avvenuta nel 1936, per il suo orientamento sessuale e le sue opinioni politiche. La polemica nasce da un post di Carvajal su una citazione di Lorca, che ha suscitato reazioni forti da parte del ministro. Puente ha risposto con un messaggio in cui ha accusato Carvajal di aver contribuito alla morte del poeta, dicendo: “Due mesi dopo lo avete ucciso per essere rosso e gay”. La reazione di Puente è stata diretta e fortemente polemica, mettendo in luce le tensioni tra i partiti su temi culturali e sociali.

Le dichiarazioni di Carvajal e la difesa della tauromaquia

Irene Carvajal ha condiviso una citazione di Lorca, in cui il poeta definisce la tauromaquia come “la festa más culta del mundo”, accompagnata da un video di un evento taurino. La politica di VOX ha usato questa citazione per sostenere la sua difesa della tauromaquia, un tema che divide opinioni in Spagna. Carvajal ha anche condiviso frasi di poeti come Rubén Darío e Joaquín Sabina per sostenere la sua posizione. “El que no quiera ir a los toros, que no vaya. Y que se dejen de tocarnos los cojones, que hay cosas más importantes”, ha scritto Carvajal, riferendosi a chi non appoggia la tauromaquia.

Carvajal ha pubblicato un nuovo messaggio in cui ha citato poeti come Hemingway e Sabina per sostenere la sua difesa della tauromaquia. Ha anche condiviso una frase di Hemingway: “Un torero no puede comprobar nunca la obra de arte que realiza”. Queste citazioni sono state usate per sostenere la sua posizione, ma non hanno placato le accuse di Puente. La politica di VOX ha continuato a difendere la tauromaquia, nonostante le critiche.

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La reazione di Puente e la violenza di chi lo ha insultato

Óscar Puente ha continuato a criticare Carvajal, sostenendo che la destra spagnola ha un “storico di vergogni” e che la sua politica su Lorca è un esempio di questo. Ha anche sottolineato che la difesa della tauromaquia da parte di Carvajal non è legittimata da una violenza che ha danneggiato la sua credibilità. La vostra violenza vi deslegitima per la difesa di nulla, ha detto Puente, riferendosi a chi lo ha insultato e minacciato per la sua posizione.

La discussione tra Puente e Carvajal ha suscitato reazioni su diverse piattaforme sociali, con commenti sia a favore che contro. La polemica ha messo in luce le differenze di opinione tra i partiti su temi culturali e sociali, come la tauromaquia e la libertà di espressione. La situazione rimane in sospeso, con Carvajal che non ha ancora risposto direttamente alle accuse di Puente. La discussione continua a suscitare dibattiti e reazioni, con un impatto significativo sul dibattito politico spagnolo.