Valencia annuncia la fine del rapporto con Corberán e Gourlay dopo un anno di lavoro

Il Valencia ha annunciato la fine del rapporto con il tecnico Carlos Corberán e con il CEO del settore calcio, Ron Gourlay, dopo un anno di lavoro. L’annuncio, reso pubblico domenica, segna un cambio di rotta nella direzione sportiva del club, che ha deciso di mettere fine ai contratti di entrambi, nonostante Corberán fosse stato riconfermato fino al 2028 in estate. La decisione, presa dopo due mesi dalla firma del rinnovo, ha suscitato reazioni e commenti tra i tifosi e i media.

Un anno di lavoro e una decisione inaspettata

Carlos Corberán, arrivato a Mestalla nel dicembre 2024, ha guidato il club in 72 partite ufficiali, cercando di riprendere la strada del successo in una situazione di crisi. Il club ha sottolineato che il tecnico ha svolto il suo lavoro “con professionalità, passione e massimo compromesso”, ma ha deciso di chiudere la collaborazione. Lo stesso destino è toccato a Ron Gourlay, che ha guidato le decisioni strategiche del club, tra cui la riconferma di Corberán fino al 2028. La sua uscita segna la fine di un periodo di rinnovamento e di riconferme importanti.

La decisione del Valencia ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media.

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Un nuovo progetto e una gestione provvisoria

Il club ha annunciato che “próximamente” darà notizia della nuova struttura del settore calcio e della configurazione del prossimo progetto sportivo, che segnerà il futuro immediato dell’entità. Intanto, Óscar Sánchez, attuale allenatore del VCF Mestalla, ha assunto le responsabilità del primo team in modo provvisorio. Questa mossa indica una gestione di transizione, mentre si definisce la nuova organizzazione. Il club ha garantito “stabilità e fiducia nel futuro”, restando comunque prudente sulle motivazioni esatte della decisione.

Un passo verso un futuro rinnovato

Il Valencia ha espresso gratitudine per il lavoro svolto da Corberán e dai suoi collaboratori, evitando di fornire dettagli sulle ragioni che hanno portato alla rescissione dei contratti. L’annuncio, però, ha lasciato aperte molte domande, soprattutto in un momento in cui il club affronta una situazione di tensione con i tifosi e con la squadra. La reorganizzazione del settore calcio potrebbe rappresentare un passo verso un futuro più solido e competitivo, ma il cammino è appena iniziato. La decisione del Valencia di mettere fine al rapporto con Corberán e Gourlay segna un momento di svolta per il club, che cerca di riconstruirsi dopo un periodo di incertezza. La nuova struttura e il nuovo progetto potrebbero aprire le porte a nuove opportunità, ma il futuro del club dipenderà da come si svilupperà questa fase di rinnovamento.