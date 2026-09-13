Derby tra campioni del mondo: Avellino ospita il Palermo di Inzaghi in Serie B

Squadre di calcio in campo durante un derby tra Avellino e Palermo in Serie B

Un derby tra due storiche squadre

Domenica 13 settembre, alle ore 17:15, si è svolta al Partenio-Adriano Lombardi la partita tra Avellino e Palermo, valida per la 3ª giornata di Serie B. L’Avellino, allenato da Alessandro Nesta, ha ospitato il Palermo, capolista del campionato, guidato da Pippo Inzaghi. Entrambi i tecnici sono ex campioni del mondo, con Nesta in carriera e Inzaghi in maglia azzurra nel 2006. La sfida ha visto il Palermo prendere il controllo del match fin dalle prime battute, con l’Avellino che ha preferito un gioco più difensivo. Il Palermo ha aperto le danze con un’occasione pericolosa. Dopo pochi minuti, il Palermo ha creato la prima palla-gol grazie a un’azione di Vavassori, che ha colpito di testa ma è stato salvato da Martinelli. L’Avellino, pur non essendo in vantaggio, ha mostrato una certa resistenza, ma non ha mai messo in difficoltà la difesa rosanero.

Le condizioni delle squadre

Entrambe le squadre hanno affrontato la partita con diverse assenze. Il Palermo, pur non essendo in emergenza, ha perso alcuni giocatori chiave, tra cui Hernani e Strefezza, con l’uscita di Perin e l’ingaggio di Fortin in porta. L’Avellino, invece, ha visto l’assenza di Simic e Favilli, con Palmiero costretto a partire dalla panchina a causa di un problema muscolare. Nesta ha scelto di puntare su Pandolfi in attacco, escludendo Biasci.

Il Palermo ha dominato la partita. Con un gioco più proattivo, i rosanero hanno creato diverse occasioni, ma non hanno convertito nessuna in rete. L’Avellino, pur non essendo in vantaggio, ha mantenuto una certa coesione in difesa, nonostante la superiorità numerica del Palermo. La sfida tra Avellino e Palermo è un derby con un passato ricco di ricordi. Su 22 precedenti, l’Avellino ha ottenuto solamente due vittorie, una risalente al 1975 e l’altra al 1992. Il Palermo, invece, ha vinto 13 partite e ha pareggiato 7. La sfida odierna ha visto il Palermo prendere il controllo del match fin dalle prime battute, con l’Avellino che ha preferito un gioco più difensivo.

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Il Palermo ha dominato la partita. Con un gioco più proattivo, i rosanero hanno creato diverse occasioni, ma non hanno convertito nessuna in rete. L’Avellino, pur non essendo in vantaggio, ha mantenuto una certa coesione in difesa, nonostante la superiorità numerica del Palermo.

Avellino: Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Cancellotti, M. Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Pandolfi, Russo.

Palermo: Fortin; Cassandro, Bani, Barba, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, A. Palumbo, Vavassori; Pohjanpalo.