Gran Galà Seila Beach Club: tre giorni di sport, cultura e solidarietà per Komen Italia

Evento sportivo e culturale a Montauro e Montepaone con degustazioni e solidarietà

Un evento che unisce sport, cultura e solidarietà

Il Gran Galà Seila Beach Club, svoltosi nei comuni di Montauro e Montepaone, ha rappresentato un mix unico tra sport, musica, territorio e solidarietà. Tre giorni intensi, durante i quali si è cercato di creare un’esperienza coinvolgente, in grado di unire competizione e divertimento, ma anche sensibilità verso cause importanti. L’evento, organizzato dalla Seila Beach Sport, ha visto la partecipazione di atleti, appassionati e visitatori, che hanno potuto apprezzare le bellezze della costa ionica calabrese.

Un’occasione per promuovere il territorio e la solidarietà

L’obiettivo del Gran Galà 2026 era andare oltre la semplice manifestazione sportiva, per offrire un’esperienza completa e trasversale. L’evento ha offerto non solo gare di beach volley e basket 3×3, ma anche momenti di aggregazione, con aperitivi e degustazioni di prodotti tipici locali. Inoltre, ha dato spazio alla solidarietà, con un contributo destinato a Komen Italia, organizzazione impegnata nella lotta ai tumori al seno e nella promozione della prevenzione. Un’esperienza che ha coinvolto diverse realtà locali

L’organizzazione del Gran Galà ha visto il contributo di amministrazioni locali e della Regione Calabria, che hanno supportato l’iniziativa. L’evento ha rappresentato un’occasione per promuovere la costa ionica calabrese, soprattutto per chi proviene da altre regioni. La formula proposta ha dato spazio a sport, cultura e solidarietà, creando un’esperienza unica e diversificata.

La soddisfazione degli organizzatori

Valerio Del Carpio, DS Seila Beach Sport, ha espresso soddisfazione per l’andamento dell’evento. «Siamo molto soddisfatti di come sia andata la manifestazione, molti ragazzi si sono divertiti. Il tempo nel primo giorno non ci ha assistito, ma poi nella giornata finale abbiamo visto molta aggregazione e partecipazione. La formula è stata vincente, perché oltre allo sport le persone hanno apprezzato il territorio anche attraverso il cibo e la musica», ha dichiarato.

Pubblicità

Tra i momenti più significativi dell’evento, le premiazioni hanno visto la vittoria di Giada Pelosi, miglior giocatrice Pro, e Samantha Catambrone, tra gli amatori. Le atlete hanno rappresentato un’importante testimonianza, con alcune di loro provenienti dalla squadra di serie A3 della Tonno Callipo Vibo Valentia, neo promossa. L’evento ha offerto quindi un’occasione per confrontare livelli diversi di gioco e per valorizzare l’impegno di atlete di ogni categoria. L’evento ha chiuso con un concerto gratuito, affidato a Santino Cardamone, che ha dato il giusto finale a una stagione intensa e ben articolata, in cui si sono svolti molti eventi sportivi e culturali. Il Gran Galà Seila Beach Club ha dimostrato come l’attività sportiva possa essere un’occasione per condividere valori e creare connessioni.

Leggi anche Win for Italia Team: la lotteria quotidiana a sostegno dello sport italiano