Stefano Pioli in cerca di un nuovo sfogo in Turchia

Stefano Pioli e giocatori del Trabzonspor in campo durante un allenamento

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e della Lazio, potrebbe tornare in panchina con il Trabzonspor, club turco in cerca di una svolta dopo un inizio di stagione deludente. A quasi un anno dal divorzio con la Fiorentina, dopo un avvio di campionato con solo 4 punti in 10 partite, l’ex tecnico emiliano è stato segnalato come possibile candidato per la guida tecnica del club di Trebisonda. I primi contatti esplorativi tra la società e l’ex allenatore sono già in atto, con l’obiettivo di valutare la sua disponibilità ad accettare l’incarico.

Un inizio di stagione in difficoltà per il Trabzonspor

Il Trabzonspor, che in estate ha completato l’acquisto di Mohamed Salah, ha visto un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative. Dopo la sconfitta contro il Konyaspor nell’ultima giornata di Super Lig, i turchi hanno raccolto solo 7 punti nelle prime 5 giornate, un dato che ha sollevato preoccupazioni all’interno della società. La ricerca di un allenatore in grado di rilanciare la squadra è quindi in atto, con Pioli tra i nomi più discussi.

Un passato in Italia e un futuro in Turchia

Stefano Pioli, attualmente svincolato, ha vissuto un anno di transizione dopo il divorzio con la Fiorentina. L’ex allenatore, noto per la sua capacità di rilanciare squadre in difficoltà, è stato segnalato come candidato per il Trabzonspor, un club che cerca una guida tecnica in grado di dare una svolta al campionato. I primi contatti esplorativi tra la società turca e l’ex tecnico sono già in corso, con l’obiettivo di valutare la sua disponibilità ad accettare l’incarico.

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La situazione è rovesciata rispetto a un anno fa, quando Pioli era al centro dell’attenzione per il suo lavoro in Italia. Ora, con un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative, il Trabzonspor cerca un allenatore in grado di guidare la squadra verso risultati più competitivi. La possibilità di un ritorno in panchina per Pioli sembra sempre più concreta, anche se non è ancora stato dato alcun annuncio ufficiale. Il Trabzonspor, che ha investito in giocatori di alto livello come Salah, ha bisogno di un allenatore in grado di sfruttare al meglio le sue potenzialità. Pioli, con la sua esperienza e la sua capacità di gestire squadre in difficoltà, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il club turco. I primi passi per un possibile accordo sono già stati fatti, ma la situazione resta in fase di valutazione.

Stefano Pioli è attualmente svincolato.

Il Trabzonspor ha iniziato la stagione con 7 punti in 5 partite.

I primi contatti esplorativi tra Pioli e il club turco sono già in atto.

La ricerca di un allenatore in grado di rilanciare il Trabzonspor è in corso, con Pioli tra i nomi più discussi. La situazione, però, rimane in fase di valutazione, e non è ancora stato dato alcun annuncio ufficiale. Il club turco, però, sembra interessato a un ritorno in panchina per l’ex allenatore emiliano, che potrebbe rappresentare una soluzione per un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative.