Francesco Crotti: “Se miglioro la velocità di ingresso, potrò fare grandi salti”

Francesco Crotti, atleta italiano specializzato nel salto triplo, ha espresso la sua visione sul futuro e sulle sue potenzialità durante un’intervista rilasciata a Talent Zone. L’atleta, reduce dalla quarta posizione ai Campionati Mondiali U20 di Eugene, ha sottolineato l’importanza di migliorare la velocità di ingresso per poter realizzare salti di grande impatto. “Ruberei un aspetto ad Andy Diaz. Se miglioro la velocità di ingresso, potrò fare grandi salti”, ha dichiarato Crotti, rivelando una chiara consapevolezza del suo potenziale e delle aree di crescita.

Un percorso di adattamento e di crescita

Francesco Crotti ha spiegato come il suo percorso in atletica sia stato segnato da diversi cambiamenti, sia tecnici che fisici. Dopo aver iniziato con il nuoto e il giavellotto, l’atleta ha scelto di concentrarsi sul salto triplo, grazie a un’adeguata valutazione da parte del suo allenatore. “Ho cominciato con il mezzofondo, poi mi sono concentrato sul giavellotto perché ho un problema sulla crescita di anche e ginocchio. Dopo un test il mio allenatore ha capito che era meglio che iniziassi a saltare”, ha raccontato. L’atleta ha anche sottolineato l’importanza di adattarsi alle condizioni di gara, spesso differenti rispetto a quelle di allenamento.

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Francesco Crotti ha anche parlato del suo rapporto con l’allenatore, che ha evoluto nel tempo. “Il rapporto con il mio coach durante gli anni è cambiato, abbiamo passato tanto insieme. Non ero sotto la sua ala all’inizio, poi sono migliorato. Con me è molto puntiglioso, a me serve questo”, ha dichiarato. L’atleta ha riconosciuto l’importanza di un allenatore critico e costruttivo, che lo aiuta a sviluppare le sue capacità sia in allenamento che in gara.

Un team di supporto fondamentale

Il successo di Francesco Crotti non è solo il risultato del suo impegno, ma anche del lavoro del team che lo supporta. “La gran parte del lavoro lo fa il team, capitanato dal mio allenatore Paolo Brambilla, che è nel settore da anni anche con atleti di un certo livello”, ha spiegato. L’atleta ha riconosciuto l’importanza del lavoro di squadra, compreso il contributo della fisioterapia e della prevenzione infortuni. “Fondamentale anche la squadra della fisioterapia e della prevenzione infortuni. Mi hanno preparato a puntino e si è visto, il merito è per gran parte loro”, ha aggiunto.

Francesco Crotti ha anche parlato del suo futuro sportivo, con l’obiettivo di superare 16 e 50 metri e di prepararsi alle Olimpiadi. “Nel futuro sportivo voglio superare 16 e 50, poi ci sono le Olimpiadi e bisogna entrare in un’altra ottica”, ha detto. L’atleta ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare sulla velocità di ingresso, un aspetto che ritiene cruciale per raggiungere traguardi più elevati. “Mi manca la velocità d’ingresso, durante i test non sono malissimo, ma devo trasformarmi in pedana”, ha concluso.

Francesco Crotti ha anche parlato del suo rapporto con il mondo dell’atletica, riconoscendo l’importanza crescente del settore. “Diciamo che Tokyo ha aperto gli occhi al mondo dell’atletica che ora ha sempre più importanza e ci si è accorti che non c’è soltanto il calcio”, ha dichiarato. L’atleta ha espresso la sua convinzione che l’atletica continuerà a crescere e a guadagnare visibilità, anche a livello internazionale. Con un atteggiamento positivo e determinato, Francesco Crotti si prepara al futuro, con l’obiettivo di migliorare e raggiungere traguardi sempre più elevati. “Sono arrivato convinto delle mie capacità, ma con qualche dubbio”, ha detto. L’atleta ha espresso la sua volontà di continuare a lavorare, sia in allenamento che in gara, per raggiungere i suoi obiettivi e contribuire al successo dell’atletica italiana.