Genoa espugna Marassi, Vasquez decide la Coppa Italia contro il Sudtirol

Il Genoa ha vinto 1-0 contro il Sudtirol nella prima fase della Coppa Italia, con il gol decisivo firmato da Vasquez. La partita, giocata al Marassi, ha visto i rossoblù dominare il possesso e le occasioni, ma non riuscire a sbloccare il risultato fino al finale. Il capitano dei rossoblù, Vasquez, ha salvato la squadra di De Rossi con un gol di testa su calcio d’angolo, permettendo al Genoa di qualificarsi agli ottavi di finale, dove affronterà l’Inter.

Un momento di tensione e un gol decisivo

Il Genoa ha sofferto più del dovuto nel primo tempo, ma ha creato diverse occasioni. Già al 7′ Baldanzi mette in difficoltà Plizzari, mentre poco prima della mezz’ora di gioco, Wiafe e Baldanzi sbagliano due opportunità. Al 28′, Vitinha non inquadra la porta di testa su cross di Puczka. Il momento migliore per i rossoblù arriva tra il 34′ e il 41′, quando Wiafe costringe Plizzari a un’ottima parata e Amorim impegna il portiere altoatesino con un destro da fuori area che termina sotto la traversa. Quando tutto sembrava pronto per i calci di rigore, il capitano dei rossoblù Vasquez, appena entrato, firma la rete del vantaggio. Dopo un calcio d’angolo, il messicano salta più in alto di tutti e di testa mette la palla alle spalle di Plizzari. È il secondo gol consecutivo di Vasquez sugli sviluppi di un corner, dopo quello segnato nella scorsa giornata di campionato contro il Frosinone.

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La difesa del Sudtirol e la reazione del Genoa

Il Sudtirol, pur non riuscendo a reagire, ha mostrato una difesa solida, con Plizzari che ha fatto diverse parate decisive. Il tiro alto di Anghelè al 35′ è stato l’unico acuto dei padroni di casa. Il Genoa, nonostante le difficoltà iniziali, ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione del gioco, con Vasquez che si conferma decisivo in ogni momento cruciale.

Il secondo tempo è proseguito sullo stesso copione, con il Genoa più propositivo e il Südtirol chiamato a difendersi. Al 52′, Mitaj calcia di sinistro verso l’angolino basso, ma Plizzari risponde presente con un’altra grande parata. Il Genoa non si scompone e continua a creare pericoli, con Amorim e Colombo che si presentano in posizione di tiro, ma senza successo. Il Genoa prova a chiudere la pratica prima della fine dei tempi regolamentari, ma sbatte nuovamente sul muro difensivo degli altoatesini. La vittoria arriva grazie al gol di Vasquez, che permette al Genoa di passare il turno e affrontare l’Inter nei prossimi ottavi di Coppa Italia.