Aitana sorprende con l’ingresso di Plex sul palco nel concerto finale a Madrid: “Parece que me caso”

Aitana ha concluso il tour ‘Cuarto Azul World Tour’ a Madrid con un momento memorabile e ironico, durante il concerto del 15 settembre al Movistar Arena. La cantante, che ha venduto oltre 450.000 biglietti in Spagna, ha sorpreso il pubblico con l’ingresso di Plex sul palco durante la canzone ‘Superestrella’. Vestita completamente di bianco, Aitana ha commentato l’evento con un ironico “Parece que me caso”, prima di chiarire che si trattava di una battuta. L’evento ha suscitato reazioni positive e ha rafforzato la connessione tra la cantante e il suo pubblico.

Un momento ironico e personale

La scena, che ha visto Plex apparire sul palco durante la canzone ‘Superestrella’, è diventata uno dei momenti più discussi del tour. Nonostante l’ingresso di Plex fosse già stato visto in precedenti concerti, questa volta ha avuto un ruolo più significativo nella coreografia. Aitana, vestita di bianco, ha sottolineato l’aspetto nuziale del suo look, aggiungendo una battuta ironica che ha suscitato risate e applausi. La scena ha rappresentato un momento personale e unico, che ha lasciato un’impronta indelebile nel pubblico.

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La collaborazione con Plex ha reso il concerto finale un momento unico e memorabile.

La gira continua in Spagna e all’estero

Dopo Madrid, Aitana ha due concerti in programma a Bilbao, il 18 e 19 settembre al Bizkaia Arena BEC. La prima data è già esaurita, mentre la seconda ha ancora biglietti disponibili. La gira proseguirà in America Latina, con concerti a Bogotà, Santiago de Chile, Buenos Aires e altre città in Argentina, e poi in Messico, dove si terranno date a Monterrey, Guadalajara e Querétaro. In seguito, la tour si sposterà negli Stati Uniti, con concerti a New York e Miami, e si concluderà in Europa con date a Lisbona, Milano, Londra e Parigi.

La gira ha visto numerose reazioni positive da parte del pubblico.

La gira, che celebra i 25 anni di carriera di Aitana, ha visto numerose reazioni positive da parte del pubblico e ha confermato la sua popolarità a livello internazionale. La collaborazione con Plex, pur se ironica, ha rappresentato un momento unico e memorabile, che ha reso il concerto finale a Madrid uno degli eventi più discussi del tour. La cantante, che ha chiuso il tour in Spagna, continuerà la sua avventura internazionale con date in America Latina, Messico e Europa, mantenendo un legame forte con il suo pubblico.

La gira ha visto la vendita di oltre 450.000 biglietti in Spagna, un dato che conferma la sua popolarità e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. La collaborazione con Plex, pur se ironica, ha rappresentato un momento unico e memorabile, che ha reso il concerto finale a Madrid uno degli eventi più discussi del tour. La cantante, che ha chiuso il tour in Spagna, continuerà la sua avventura internazionale con date in America Latina, Messico e Europa, mantenendo un legame forte con il suo pubblico.