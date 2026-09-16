Olimpiadi 2028: più tiratori nella finale di pistola automatica a Los Angeles

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 vedranno un cambiamento significativo nella finale di pistola automatica, con l’aumento del numero di partecipanti da 6 a 8. Questa modifica, annunciata ufficialmente, mira a allineare la competizione con gli standard delle altre gare in programma e a offrire più opportunità agli atleti. Tra i candidati, in ottica italiana, si trovano il solido Massimo Spinella e il veterano Riccardo Mazzetti, due atleti che hanno già disputato finali olimpiche con il vecchio regolamento a 6 tiratori.

Un evento sempre più spettacolare

La finale maschile di pistola automatica da 25 metri, rientrante nel programma a Cinque Cerchi del tiro a segno, è considerata uno dei contest più spettacolari e imprevedibili del settore. Con l’aumento del numero di finalisti, si prevede un maggiore livello di competizione e una maggiore possibilità di emergere per gli atleti. Questo cambiamento è stato reso possibile grazie ai test in Coppa del Mondo e ai riscontri positivi ottenuti nelle gare recenti.

Pubblicità

La modifica al numero di finalisti non riguarda solo la competizione in sé, ma anche la possibilità per gli atleti di ottenere un pass per la gara alle medaglie.

Con due slot in più, i partecipanti avranno maggiori opportunità di conquistare un posto tra i migliori del mondo. Questo è un segnale positivo per l’Italia, che punta a migliorare i risultati nel tiro a segno a livello internazionale. Tra i partecipanti, Massimo Spinella e Riccardo Mazzetti si sono distinti in precedenti competizioni internazionali.

Due azzurri tra i migliori

Massimo Spinella, calabrese, ha partecipato alla recente edizione di Parigi 2024, mentre Riccardo Mazzetti, lombardo, ha vissuto la sua finale olimpica a Rio 2016. Entrambi, però, hanno chiuso in 6a posizione, dimostrando che il livello della competizione è elevato e che la strada per la vittoria è ancora lunga. La loro partecipazione alla finale di Los Angeles 2028 rappresenta un ulteriore passo avanti per la squadra azzurra.

La corsa ai pass olimpici per Los Angeles 2028 inizierà con i prossimi Mondiali di Doha, in programma dal 1° al 14 novembre.

In particolare, per la pistola automatica da 25 metri, saranno disponibili 3 pass per la kermesse californiana. Questo rappresenta un’opportunità per i migliori atleti del mondo, tra cui Spinella e Mazzetti, di fare il loro ingresso nella competizione più prestigiosa del mondo. La modifica al numero di finalisti è un passo importante per il tiro a segno, che si prepara a un’edizione olimpica più competitiva e inclusiva.