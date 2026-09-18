ATP e WTA valutano piani alternativi per il Medio Oriente: 2027 con possibili cambiamenti

Il tennis mondiale, attraverso l’ATP e la WTA, sta valutando possibili piani alternativi per gli eventi nel Medio Oriente, in considerazione delle complesse situazioni politiche della regione. L’ipotesi, pubblicata da The I Paper, suggerisce che entrambe le organizzazioni potrebbero spostare alcuni tornei o adottare alternative per il 2027, in seguito a tensioni che hanno reso problematica la gestione di eventi in aree come Doha e Dubai. La decisione nasce anche da esperienze passate, come quelle vissute da giocatori durante la stagione 2026, quando le tensioni in Iran hanno causato ritardi e problemi logistici.

Le opzioni europee e australiane

Le due associazioni, pur con approcci diversi, stanno esplorando opzioni alternative per il calendario. L’ATP, in particolare, ha espresso un interesse per eventi in Europa, come parte di un piano B, in caso di situazioni critiche nel Medio Oriente. La WTA, invece, sembra più orientata verso soluzioni australiane, in considerazione della logistica e della continuità del calendario dopo gli Australian Open. L’idea non è affatto priva di senso, soprattutto dopo che alcuni tornei, come le Finals, sono già stati spostati da Riad a Indian Wells. La WTA ha già adottato misure simili, come lo spostamento delle Finals da Riad a Indian Wells, e potrebbe continuare a privilegiare l’Australia per la sua posizione geografica e logistica. Tuttavia, la situazione non è statica e le decisioni potrebbero evolversi nel corso del 2027, in base alle condizioni politiche e alle esigenze dei giocatori.

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La decisione potrebbe influire non solo sui tornei, ma anche sulle relazioni internazionali e sulle opportunità per i giocatori.

Un legame con l’Arabia Saudita

Nonostante le considerazioni di alternativa, l’ATP ha già messo molto in gioco l’Arabia Saudita, con l’annuncio del Masters 1000 che si terrà a partire dal 2028. Questo dimostra un impegno concreto per l’area, ma non esclude la possibilità di valutare alternative in caso di situazioni non risolvibili. La decisione potrebbe influire non solo sui tornei, ma anche sulle relazioni internazionali e sulle opportunità per i giocatori. La WTA, invece, ha già adottato misure simili, come lo spostamento delle Finals da Riad a Indian Wells, e potrebbe continuare a privilegiare l’Australia per la sua posizione geografica e logistica. Tuttavia, la situazione non è statica e le decisioni potrebbero evolversi nel corso del 2027, in base alle condizioni politiche e alle esigenze dei giocatori.

Le discussioni sono in corso e potrebbero portare a modifiche significative nel calendario, con un impatto diretto sulle competizioni e sulle opportunità per i tennisti.

L’obiettivo è mantenere la continuità del circuito, ma senza mettere a rischio la sicurezza e la stabilità degli eventi. La decisione finale dipenderà da una valutazione approfondita delle situazioni politiche e delle esigenze dei giocatori, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla logistica.