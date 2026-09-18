Italia-India alle Olimpiadi 2026: Brunello sfida Gukesh, Lodici affronta Praggnanandhaa

Alle Olimpiadi degli Scacchi 2026, in corso a Samarcanda, l’Italia si appresta a affrontare l’India in una serie di sfide che promettono di essere intense e di alto livello. Tra i protagonisti, Sabino Brunello sfida il Campione del Mondo Gukesh Dommaraju, mentre Lorenzo Lodici si trova a fronteggiare Praggnanandhaa Rameshbabu, uno dei migliori giocatori del momento. L’evento, che si svolge con il supporto della FIDE, vede l’Italia impegnata in una serie di partite che potrebbero segnare un passo importante nella sua storia scacchistica.

La sfida tra Brunello e Gukesh

Il confronto tra Sabino Brunello e Gukesh Dommaraju rappresenta uno degli aspetti più attesi del torneo. Brunello, noto per la sua esperienza e la sua capacità di mantenere un livello elevato di gioco, si trova a fronteggiare un avversario che ha conquistato il titolo mondiale e che, negli ultimi anni, ha dimostrato una crescita costante. La partita si svolgerà in quarta scacchiera, un contesto che riflette l’importanza del confronto e la qualità dei giocatori coinvolti. Gukesh, pur essendo uno dei migliori del mondo, ha recentemente visto ridursi il suo posizionamento nella classifica mondiale, con un rischio di uscire dal gruppo dei top 30.

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La sfida tra Brunello e Gukesh è un momento chiave per l’Italia.

Un’altra sfida di alto livello: Lodici e Praggnanandhaa

Lorenzo Lodici, il numero uno italiano, si trova a fronteggiare Praggnanandhaa Rameshbabu, noto semplicemente come Praggnanandhaa. Il giocatore indiano, noto per la sua abilità e la sua capacità di vincere partite complesse, ha già affrontato Lodici in precedenti occasioni, tra cui le Olimpiadi del 2022 e un torneo italiano di Cattolica. La sfida tra i due è stata caratterizzata da un equilibrio di forze, con un esito spesso in bilico. Questa volta, però, il contesto è diverso e la pressione è maggiore, con entrambi i giocatori in cerca di un risultato che possa influenzare il loro percorso nel torneo.

La partita tra Lodici e Praggnanandhaa è un’altra occasione per dimostrare la forza dell’Italia.

Al di fuori delle partite principali, l’Italia ha anche altre sfide da affrontare, tra cui quelle tra Francesco Sonis e Nihal Sarin, un altro grande protagonista indiano. Sarin, noto per la sua capacità di risolvere situazioni complesse, ha già dimostrato di essere in grado di vincere partite difficili, come quella contro l’Indonesia. La partita tra Sonis e Sarin si svolgerà in un contesto che richiede una preparazione attenta e una strategia ben definita.

Per tutti i partecipanti, l’appuntamento è fissato alle 12:00 italiane, con un’attenzione particolare alle partite di Open e femminile. Tra le altre sfide, ci sono anche quelle tra Olga Zimina e Nadya Toncheva, Tea Gueci e Gabriela Antova, Giulia Sala e Gergana Peycheva. In media, i giocatori si confrontano a un livello di ELO compreso tra i 100 e i 130 punti, un margine che permette di compiere alcuni colpi di mano, ma che richiede una preparazione precisa.

Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. L’Italia, con la sua squadra, si appresta a dare il meglio di sé in un torneo che potrebbe segnare un passo importante nella sua storia scacchistica. La sfida contro l’India, con i suoi protagonisti di alto livello, rappresenta un’occasione unica per dimostrare la forza e la capacità di adattamento dei giocatori azzurri.