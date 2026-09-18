Joan García out, Iker Rodríguez entra in campo con il Barça

Il Barça si prepara alla sfida contro il Sevilla senza Joan García, ma con l’ingresso di Iker Rodríguez. Il portiere catalano, che soffre di lievi fastidi alla gamba, non è stato incluso nella lista dei convocati per la partita del Pizjuán. Hansi Flick, tecnico del club, ha preferito non rischiare con un giocatore non al top della forma, soprattutto dopo che il portiere non è al cento per cento. La decisione di non includerlo nella lista di convocati si basa sulla cautela del tecnico, che non vuole mettere in pericolo la squadra con un giocatore non al massimo della preparazione.

Joan García e le sue prestazioni

La carriera di Joan García ha visto momenti di grande prestazione, ma anche infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. Il portiere, che ha giocato con il Barça Atlètic e ha lasciato la porta a zero nelle prime due giornate, ha già affrontato una lesione al braccio che lo ha tenuto fuori per quasi sei mesi. Dopo il ritorno in campo a gennaio, ha concluso la stagione a livello elevato. Tuttavia, la sua performance non è stata sufficiente per garantirgli un posto nella lista dei convocati per la partita contro i sardi. Il suo futuro sembra incerto, con la possibilità di dover attendere un momento più favorevole per tornare in campo.

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Al suo posto, Iker Rodríguez, un talento della cantera blaugrana, è stato chiamato in causa. Il portiere, che ha già giocato a livello internazionale con le squadre Under 15, 16, 17, 18 e 19, ha suscitato l’interesse di grandi club. Hansi Flick, che lo ha già visto in azione durante la stagione 2024-25, ha espresso grandi aspettative nei suoi confronti. Iker, che ha partecipato alla gira estiva del primo team dopo la partenza di Yaakobishvili, è considerato una delle grandi speranze del club. Il suo arrivo in campo potrebbe segnare un passo avanti per la squadra.

Iker Rodríguez e le sue prospettive

Iker Rodríguez, con la sua esperienza internazionale, potrebbe diventare un punto di riferimento per il Barça. Il portiere, che ha già mostrato capacità durante le sessioni di allenamento, è stato chiamato in causa per sostituire Joan García. La sua partecipazione alla gira estiva e la sua performance con il Barça Atlètic hanno dato fiducia al tecnico. Sebbene non abbia ancora giocato in squadra, il suo potenziale è riconosciuto. La sua presenza in campo potrebbe rappresentare un’opportunità per il club di testare un nuovo portiere in una situazione di emergenza.

La decisione di non includere Joan García nella lista di convocati ha suscitato alcune discussioni, ma Flick ha spiegato che la sua scelta è motivata da una strategia di sicurezza. Il portiere, che ha subito un infortunio alla gamba durante un match al Spotify Camp Nou, non è al top della forma e non è stato incluso nella lista. Al suo posto, Szczesny è stato scelto per difendere la porta, come già fatto contro il Racing de Santander. Livaković, invece, dovrà attendere la sua opportunità. La situazione del portiere blaugrana rimane in sospeso, ma il club ha scelto di puntare su un giocatore in crescita.

Il portiere ha arrancato la stagione con il Barça Atlètic, lasciando la porta a zero nelle prime due giornate, contro il Náxara e il Logroñés. La sua partecipazione alla gira estiva e la sua performance con il club hanno dato fiducia al tecnico. La sua carriera, tuttavia, ha visto momenti di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. La sua attuale situazione non è sufficiente per garantirgli un posto nella lista dei convocati, ma il club ha scelto di puntare su un giocatore in crescita.

La scelta di Flick di puntare su Iker Rodríguez potrebbe rappresentare un passo importante per il club. Il portiere, che ha già mostrato capacità internazionali, potrebbe diventare un punto di riferimento per la squadra. La sua partecipazione in campo potrebbe segnare un momento di crescita per il club, che continua a investire nella sua cantera. La decisione di non includere Joan García nella lista di convocati è stata giustificata, ma la situazione del portiere rimane in sospeso, con la possibilità di un ritorno in campo in futuro.