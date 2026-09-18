Van e Pantoja si sfidano di nuovo: la revancha più attesa della UFC

La revancha tra Van e Pantoja si avvicina, con tensione e attesa per il match di UFC 331.

La revancha tra Joshua Van e Alexandre Pantoja si avvicina, con l’attesa di un match che potrebbe riscrivere la storia del peso mosca nella UFC. Il confronto, in programma al UFC 331 di Los Ángeles, è considerato uno degli eventi più attesi della stagione. Dopo la vittoria di Van nel loro primo incontro, in cui il birmano sfruttò una grave lesione di Pantoja per prendersi il cinturone, ora i due si affrontano di nuovo, con entrambi motivati a dimostrare il proprio valore.

Una rivalità che va oltre il ring

La rivalità tra Van e Pantoja non si limita al ring, ma si estende anche alle dichiarazioni e alle interazioni fuori dal combattimento. Pantoja ha espresso la sua convinzione di essere il vero campione, mentre Van, con un atteggiamento spesso provocatorio, ha continuato a mettere in discussione la sua supremazia. “Ya te he ganado una vez, y voy a volver a hacerlo este sábado”, ha detto Van durante una conferenza stampa, mentre Pantoja ha risposto con una frase che suggerisce una strategia diversa: “en 20 segundos que duró la última pelea solo trato de abrazarme, quizás intente lo mismo esta vez y estoy preparado para ello”.

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Van cerca di fare storia, Pantoja cerca di riprendersi

A 36 anni, Van si trova di fronte a una sfida particolare: tornare in forma dopo un periodo di inattività causato da una lesione grave. Nonostante abbia sconfitto alcuni dei migliori della categoria, il birmano ha dimostrato una crescita costante, migliorando di volta in volta. Dopo aver sconfitto Tatsuro Taira in maggio, Van si prepara a un match che potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera. Per Pantoja, invece, l’obiettivo è chiaro: riprendersi la cintura e dimostrare che la sua versione del peso mosca è ancora in grado di competere con il miglior campione della categoria.

La tensione è palpabile, ma entrambi i combattenti sembrano concentrati sul loro obiettivo. “No le entiendo, a veces dice que soy el mejor y otras que me va a ganar”, ha commentato Pantoja, mentre Van si mostra convinto di poter ripetere la vittoria. La sfida non è solo un confronto di abilità, ma anche una prova di carattere, con entrambi pronti a dare il loro meglio per dimostrare chi è davvero il migliore. La sfida tra Van e Pantoja è un momento cruciale per la categoria del peso mosca.

La rivalità tra i due combattenti si è intensificata nel tempo, con dichiarazioni spesso provocatorie e interazioni non sempre rispettose. Tuttavia, entrambi sembrano concentrati sul match e sul loro obiettivo. Van, con il cinturone in mano, cerca di consolidare la sua posizione come uno dei migliori della categoria, mentre Pantoja, pur ferito, si prepara a dimostrare che la sua versione del peso mosca è ancora in grado di competere con il miglior campione.

La sfida di sabato potrebbe riscrivere la storia del peso mosca nella UFC. Con l’attesa che cresce, il match tra Van e Pantoja si appresta a diventare un momento chiave per la categoria del peso mosca. Chi riuscirà a dimostrare di essere il migliore? La risposta arriverà sabato, quando i due si affronteranno per un’altra volta, con la possibilità di riscrivere la storia della UFC. La revancha tra Van e Pantoja è un evento che attira l’attenzione di tutta la comunità MMA.