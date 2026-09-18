De la Fuente critica il Barça: “Mi dispiace che alcuni campioni non abbiano avuto quel riconoscimento”

Luis de la Fuente, tecnico della selezione spagnola, ha espresso rammarico per la mancanza di riconoscimento ricevuto da alcuni campioni del Barça dopo il Mondiale 2026. L’annuncio è arrivato durante la presentazione della prima lista di convocati per la Nations League, in cui il tecnico ha sottolineato l’importanza di riconoscere i successi degli atleti. De la Fuente ha espresso la sua insoddisfazione per il formato utilizzato per la convocazione, preferendo un approccio più chiaro e diretto. La sua critica ha colpito in particolare la mancanza di riconoscimento per i giocatori del Barça, che hanno vinto titoli importanti ma non hanno ricevuto il dovuto riconoscimento.

Le novità nella lista di convocati

De la Fuente ha presentato la sua prima lista di convocati dopo il Mondiale, introducendo quattro nuove facce. Tra i cambiamenti più significativi c’è l’ingresso di Huijsen, che aveva lasciato il Mondiale nonostante fosse considerato uno dei favoriti. Il giocatore del Manchester United ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di giocare con la nazionale. Allo stesso tempo, De la Fuente ha sottolineato l’importanza di mantenere la continuità con i giocatori che hanno vinto titoli, anche se alcuni non sono stati convocati. La decisione di non includere giocatori come Joan García, Gavi e Borja Iglesias ha suscitato commenti, ma il tecnico ha spiegato che si basa su motivazioni tecniche e di salute.

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La scelta dei portieri e il futuro di Unai Simón La porta è una delle posizioni meglio coperte nella squadra, nonostante l’assenza di Joan García e la mancanza di portieri come Leo Román e Remiro. De la Fuente ha confermato che il livello è garantito, con tre portieri spagnoli tra i candidati al Balón de Oro, tutti presenti al Mondiale. Tra questi, Unai Simón è stato il miglior portiere del torneo, e il tecnico ha espresso la speranza che il portiere mantenga la sua forma per il futuro.

La preparazione per la Nations League

La squadra si prepara a affrontare quattro partite di Nations League contro Inglaterra, Croazia e la Repubblica Ceca. De la Fuente ha espresso la sua fiducia nella squadra, sottolineando che i giocatori sono pronti a competere. La sua decisione di non includere alcuni campioni del Barça ha suscitato commenti, ma il tecnico ha ribadito l’importanza di riconoscere i successi degli atleti, anche se non sempre si riesce a farlo.

La mancanza di continuità e le scelte tecniche De la Fuente ha spiegato che la scelta di non includere alcuni giocatori non è casuale, ma basata su motivazioni tecniche e di salute. La sua critica al Barça si basa sulla mancanza di riconoscimento per i campioni, che non hanno ricevuto il dovuto apprezzamento. La sua posizione è chiara: i giocatori che hanno vinto titoli meritano un riconoscimento, anche se non sempre si riesce a farlo.