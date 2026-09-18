De Rossi critica la comunicazione digitale e il momento del Genoa: “Voi siete le prime vittime dei nuovi esperti di calcio”

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha espresso durante una conferenza stampa all’antivigilia del match contro il Parma, valido per la quinta giornata di Serie A, una critica netta verso la comunicazione digitale e il momento in cui si trova la squadra. L’allenatore ha sottolineato come oggi, grazie alla diffusione di strumenti come le cuffie, le webcam e i social media, chiunque possa diventare esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante. Questo, secondo De Rossi, ha reso più difficile il lavoro di chi si occupa di comunicare e di trasmettere informazioni in modo chiaro e professionale.

La comunicazione in un’epoca di esperti improvvisati

De Rossi ha sottolineato come viviamo in un’epoca di comunicazione particolare, in cui la figura dell’esperto di calcio è diventata accessibile a tutti. “Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si svegli, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante”, ha detto l’allenatore. Queste parole riflettono una preoccupazione per la qualità delle informazioni che circolano, non solo nel settore calcistico ma anche in generale. La comunicazione digitale ha trasformato il modo in cui si parla del calcio, ma ha anche reso più complessa la figura dell’esperto. De Rossi ha espresso una critica diretta verso chi si esprime in modo non professionale, mettendo in dubbio la credibilità delle opinioni espresse online.

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Il momento del Genoa e la responsabilità dell’allenatore

Il Genoa, attualmente in cerca della prima vittoria in campionato, vive un momento delicato. De Rossi ha espresso il suo dispiacere per non aver fatto abbastanza punti e ha ribadito la sua responsabilità nei confronti dei tifosi, dei giocatori e della società. “Vivo con la responsabilità nei confronti dei tifosi del Genoa che sono meravigliosi con me, dei giocatori e della società che continua a dimostrarmi fiducia tutti i giorni”, ha affermato. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza del suo lavoro e del legame con la squadra.

De Rossi ha ribadito il suo impegno con il Genoa, sottolineando che il lavoro per lui è importante e che vuole restare il più a lungo possibile. “Il mio lavoro per me è importantissimo, il Genoa per me è importantissimo. Ci tengo a fare bene, a tenermi il Genoa e a restare il più a lungo possibile”, ha concluso. Queste parole riflettono non solo una volontà di miglioramento, ma anche un forte legame con la squadra e la città.

La situazione del Genoa, però, rimane delicata. L’allenatore ha riconosciuto i limiti della squadra e ha espresso la sua volontà di migliorare. La sfida contro il Parma rappresenta un’occasione per dare una svolta al campionato, ma per farlo serve una comunicazione chiara e una gestione del momento che tenga conto delle nuove dinamiche del mondo del calcio. La critica di De Rossi non si limita al momento del Genoa, ma si estende a un fenomeno più ampio: la trasformazione della comunicazione nel calcio. L’allenatore ha messo in luce come la diffusione di strumenti digitali abbia reso più accessibile il dibattito, ma anche più caotico. La sua voce, però, rimane chiara e determinata, come sempre.