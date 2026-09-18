Maradona aveva responsabilità nella sua morte

Diego Armando Maradona aveva una responsabilità nella sua morte, ha sottolineato il perito José Antonio Maya durante il processo che ha esaminato le circostanze del decesso dell’ex calciatore argentino. Secondo il medico, il giocatore si è rifiutato di ricevere cure, nonostante fossero presenti segni di allarme che avrebbero dovuto essere valutati. Maya ha affermato che “Maradona si morì di golpe e non ci fu alternativa”, sottolineando che la sua decisione di non permettere ai medici di agire ha avuto conseguenze dirette.

Segni di allarme non ignorati

Il perito ha spiegato che i segni di allarme, come gli edemi, non erano un segno di emergenza, ma una “avvertenza” che richiedeva una revisione medica. “I segni che potevano essere rilevati richiedevano almeno che il medico potesse vederlo”, ha detto Maya. Tuttavia, Maradona ha rifiutato di permettere ai medici di intervenire, anche se era stato in precedenza considerato un paziente difficile. Il medico ha anche sottolineato che, nonostante fossero state fatte diagnosi contrastanti nel tempo, non c’era alcun motivo per non valutare le condizioni del calciatore.

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Non è colpa di Maradona, è responsabilità di Maradona. Maya ha ripetuto più volte che la sua decisione di non permettere ai medici di agire ha avuto un impatto diretto sulle sue condizioni. Secondo il perito, il calciatore aveva la possibilità di permettere ai medici di agire, ma ha scelto di non farlo, anche se si sentiva “sufficientemente bene” per non dare opportunità ai professionisti.

Decisioni di autonomia e responsabilità

Il principio di autonomia nella salute, ha spiegato Maya, è il diritto di ogni persona di decidere liberamente sulle proprie condizioni e sulle cure da ricevere. Tuttavia, questa autonomia non esclude la responsabilità di non permettere interventi necessari. “Non è colpa di Maradona, è responsabilità di Maradona”, ha ripetuto il perito. Secondo Maya, il calciatore aveva la possibilità di permettere ai medici di agire, ma ha scelto di non farlo, anche se si sentiva “sufficientemente bene” per non dare opportunità ai professionisti.

Il processo ha anche rivelato che, nel 2020, Maradona aveva rimosso i propri medici e il nutrizionista, un mese prima del decesso. Questo ha creato un vuoto nella sua assistenza medica, che non è stato colmato. Inoltre, il medico ha sottolineato che la miocardiopatia dilatata, una condizione che potrebbe causare debolezza cardiaca, non era il caso di Maradona, poiché le sue pareti cardiache erano ingrossate, come confermato da un’indagine scientifica.

Le diagnosi varie non hanno cancellato la responsabilità. Maya ha spiegato che, nonostante fossero state fatte diagnosi contrastanti nel tempo, non c’era alcun motivo per non valutare le condizioni di Maradona. “Nel 2000 si diceva che la cocaína aveva causato una miocardiopatia irrecuperabile, ma nel 2007 si diceva che il cuore era sano”, ha spiegato Maya. Tuttavia, nonostante queste variazioni, il calciatore non ha permesso ai medici di agire, anche se aveva segni di allarme che richiedevano una valutazione. Il processo ha anche rivelato che la giuria medica interdisciplinaria, creata nel 2021, ha concluso che l’azione dei medici era “inadeguata, deficiente e temeraria”, e che avevano ignorato i segni di allarme presentati dal paziente. Maya, pur partecipando a questa giuria, ha espresso disaccordo con alcune delle conclusioni, sottolineando che i medici avrebbero dovuto permettere una revisione, anche se non per diversi giorni.

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