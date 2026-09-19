MotoGP oggi: orari qualifiche e Sprint GP Austria 2026, diretta TV8 e Sky

Orari e diretta MotoGP GP Austria 2026: qualifiche e Sprint in TV8 e Sky, streaming disponibile.

Oggi, sabato 19 settembre 2026, il Red Bull Ring di Spielberg ospita le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Austria 2026, quindicesimo round del Mondiale MotoGP. L’evento, in programma sul circuito austriaco, è in diretta su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con streaming su tv8.it, Sky Go e NOW. Le sessioni saranno accompagnate da una diretta testuale su OA Sport, che offre aggiornamenti in tempo reale per le sessioni della top class.

Orari e diretta delle qualifiche e Sprint MotoGP

Le prove libere 2 per le categorie Moto3, Moto2 e MotoGP si terranno rispettivamente alle ore 8.40, 9.25 e 10.10, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Le qualifiche per la MotoGP inizieranno alle ore 10.50, seguite da quelle per Moto3 alle 12.45 e per Moto2 alle 13.40. La Sprint Race, invece, è in programma alle ore 15.00, con diretta su TV8 e le altre piattaforme. Tutti i momenti saranno visibili in chiaro su TV8 e in streaming su tv8.it, Sky Go e NOW.

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La sfida per il titolo iridato

Il weekend di gara si preannuncia intenso, con la battaglia per la pole position e la gara breve a punteggio ridotto. La classifica generale vede un confronto a tre tra Marc Marquez, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che si trova al terzo posto con un distacco di 33 punti. Pedro Acosta, dominatore del venerdì con la KTM, sembra pronto a lasciare il segno, ma attenzione a possibili outsider come AI Ogura, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer, che potrebbero mettere in discussione la leadership.

Bezzecchi, in particolare, ha mostrato una buona prestazione nelle pre-qualifiche, arrivando in Q2 per un soffio. La competizione è in crescita, con un’attenzione particolare alle prestazioni dei ducatisti e ai rientranti come AI Ogura. La gara sarà un’occasione per testare le strategie e le condizioni del circuito, con un’atmosfera di alta tensione tra i piloti.

Programma completo e accesso alle dirette

Il programma completo del GP Austria 2026 include non solo le sessioni di gara, ma anche le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Per seguire in diretta le sessioni della MotoGP, gli appassionati possono consultare OA Sport, che offre una diretta testuale in tempo reale. La diretta TV8 e Sky Sport Uno permetterà a tutti i tifosi di seguire le prove e le gare in modo completo, con un’esperienza coinvolgente e accessibile. Per rimanere aggiornati, è possibile seguire la testata su Google News e consultare il calendario completo delle sessioni. Il GP Austria 2026 rappresenta un momento chiave per la stagione, con un mix di competizione, strategia e attesa per le prestazioni di alcuni dei migliori piloti del momento.