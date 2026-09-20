Valentina Corvi vince a Soldier Hollow, confermando la sua leadership in Coppa del Mondo

Valentina Corvi, ventunenne valtellinese, ha vinto la prova di mountain bike a Soldier Hollow, confermando il suo dominio in Coppa del Mondo. La gara, disputata in USA, ha visto l’azzurra imprimere il suo stile con una prestazione di alta qualità, con un vantaggio di 32 secondi sulla canadese Rafaelle Carrier, che ha cercato di mantenere il contatto ma si è dovuta accontentare del secondo posto. La vittoria arriva dopo il titolo mondiale Under 23 conquistato in casa, a Val di Sole, e segna la quinta vittoria in Coppa del Mondo per la giovane atleta, sempre nella categoria Under 23.

Una prestazione di classe e determinazione

Corvi ha dimostrato una volta di più la sua superiorità, soprattutto nella seconda parte della gara, in cui ha allungato il vantaggio tornata dopo tornata. La sua capacità di mantenere la concentrazione e la sua tecnica hanno permesso di sfruttare al meglio ogni tratto del percorso. La vittoria non è passata inosservata: la padrona di casa, Makena Kellerman, ha concluso al terzo posto con un ritardo di 44 secondi, mentre la svizzera Fiona Schibler si è piazzata quarta, con un ritardo superiore al minuto.

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La vittoria di Corvi rafforza la sua posizione nel ranking mondiale

La vittoria di Corvi non è solo un successo personale, ma anche un ulteriore passo avanti nella sua carriera. Dopo aver conquistato il titolo mondiale Under 23 in casa, la ventunenne si conferma come una delle migliori del circuito. La sua prestazione ha anche contribuito a migliorare la sua posizione nella classifica generale, con un vantaggio che si fa sempre più significativo. La sua capacità di dominare in gara, anche in contesti esterni, è un segnale di una crescita costante e di una maturità tecnica e mentale.

Al termine della prova, la vittoria di Corvi ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e i compagni di squadra. La sua performance ha anche rafforzato la sua reputazione come una delle migliori atlete della sua generazione. La prossima tappa del calendario sarà l’evento di Los Angeles 2028, dove si preannuncia un altro confronto di alto livello. Per ora, però, la vittoria a Soldier Hollow è un ulteriore successo che conferma la sua leadership in Coppa del Mondo.

Un risultato che rafforza la sua posizione

La vittoria di Corvi ha visto anche la partecipazione di altre atlete di alto livello, tra cui la svizzera Monique Halter e l’olandese Bloeme Kalis, che hanno completato la top-10. La gara ha visto anche la partecipazione della slovena Marusa Tereza Serzeki e della canadese Marin Lowe, che hanno chiuso rispettivamente al nono e decimo posto. La vittoria di Corvi è un ulteriore successo che conferma la sua posizione di leader nel circuito mondiale di mountain bike.

Un successo che si aggiunge a una stagione da sogno

La stagione di Valentina Corvi sembra in continuo aumento: dopo il titolo mondiale Under 23 in casa, la vittoria a Soldier Hollow rappresenta un ulteriore tassello nel suo percorso di eccellenza. La sua capacità di dominare in gara, anche in contesti esterni, conferma una maturità tecnica e mentale che la colloca tra le migliori del circuito. La sua prestazione ha anche visto la partecipazione di altre atlete di alto livello, tra cui la svizzera Fiona Schibler e la canadese Ella Macphee, che hanno completato la top-10.

Valentina Corvi vince a Soldier Hollow con 32 secondi di vantaggio

Rafelle Carrier si piazza al secondo posto

Makena Kellerman conclude al terzo posto

Fiona Schibler si piazzata quarta con un ritardo superiore al minuto