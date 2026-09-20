Fulham di Arbeloa si frena in extremis, non vince dopo cinque partite

Il Fulham, con l’ingresso di Álvaro Arbeloa, non ha vinto in Premier League dopo cinque partite, dopo un match che si è concluso in parità (1-1) contro il Manchester United. I londinensi, che avevano il controllo del campo e si erano portati in vantaggio grazie a un autogol di Lisandro Martínez al 63′, hanno visto sfumare la vittoria al 89′ quando un gol di Matheus Cunha, dopo un errore di rimessa, ha annullato l’effetto del loro lavoro. Il risultato mantiene il Fulham in zona retrocessione, con due punti in classifica.

Un’occasione persa in extremis

Il match ha visto il Fulham affrontare un Manchester United in crisi, che aveva subito due sconfitte consecutive. Nonostante l’impegno del tecnico Arbeloa, il risultato non è arrivato. Il club, che ha già perso contro Liverpool e United, non ha ancora conquistato i primi punti in stagione. La squadra, con Gonzalo García in campo, ha sofferto in alcuni momenti, con due colpi di Cunha e Bruno che hanno messo in difficoltà i giocatori di casa, ma ha poi controllato la partita fino all’ultimo minuto.

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Un cammino difficile dopo la pausa

Dopo la sosta, il Fulham dovrà affrontare tre partite consecutive contro squadre appena promosse: Ipswich, Hull City e Coventry. Queste sfide potrebbero rappresentare un’occasione per raccogliere i punti necessari per migliorare la posizione in classifica. Tuttavia, la squadra non ha ancora trovato la giusta forma e si trova in una situazione di stallo. La mancanza di vittorie continua a pesare, anche se il team ha dimostrato capacità di resistenza e controllo del gioco.

Il Manchester United, da parte sua, ha trovato un po’ di sollievo con l’equilibrio raggiunto. La squadra, che aveva subito due sconfitte consecutive, ha evitato la sconfitta e ha mantenuto la sua posizione in classifica. Tuttavia, il cammino non è facile e i prossimi match potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro del club. Il Fulham, con Arbeloa in campo, dovrà trovare una soluzione per non rimanere in zona retrocessione. Il Fulham ha perso un’occasione di vittoria in extremis contro il Manchester United. La stagione del Fulham sembra essere in fase di transizione, con la squadra che cerca di trovare la giusta combinazione per ottenere risultati positivi. La mancanza di vittorie continua a essere un problema, ma la squadra ha dimostrato di poter competere. Il prossimo passo sarà cruciale per il club, che dovrà affrontare le sfide che lo aspettano con determinazione. Il club non ha ancora conquistato i primi punti in stagione.

Il Fulham non ha vinto in Premier League dopo cinque partite.

Il match contro il Manchester United si è concluso in parità (1-1).

Il club dovrà affrontare tre partite consecutive contro squadre appena promosse.