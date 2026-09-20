Un ex calciatore inglese atropellato da un carrello in Tailandia

Un ex calciatore inglese è rimasto ferito da un carrello per il taglio del prato durante un match della Thai Premier League. L’episodio, avvenuto durante il riposo del match tra PT Prachuap e Pattani, ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e i responsabili del club. L’incidente ha coinvolto Andros Townsend, ex calciatore del Tottenham e della squadra nazionale inglese, che si trovava a calentarsi quando un carrello per il taglio del prato è passato accidentalmente su di lui, causandogli un forte trauma ma senza lesioni gravi.

Un incidente inaspettato durante un match

Secondo le informazioni disponibili, l’incidente è avvenuto durante il periodo di riposo tra due tempi di gioco. Townsend, noto per la sua esperienza in squadre inglesi, era presente sul campo per svolgere alcuni esercizi di riscaldamento. Il carrello, utilizzato per il taglio del prato, è passato accidentalmente su di lui, causandogli un forte impatto sulle gambe. Nonostante l’incidente, il giocatore non ha riportato ferite gravi e si trova in stato di salute stabile.

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Un momento di allarme per i tifosi

La situazione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e i responsabili del club, che hanno espresso la loro condanna per l’incidente. Nonostante l’assenza di ferite gravi, l’episodio ha messo in luce i rischi legati all’uso di attrezzature durante le partite. I responsabili del club hanno espresso il loro appoggio al giocatore e hanno annunciato che saranno presi provvedimenti per garantire una maggiore sicurezza sul campo. Un momento di allarme, ma senza conseguenze gravi. La Thai Premier League, nota per la sua crescita e per l’attenzione alla sicurezza, ha già iniziato a valutare le misure da adottare per prevenire simili incidenti. L’episodio ha suscitato dibattiti tra i giocatori e i tecnici, che hanno chiesto maggiore attenzione alle procedure di sicurezza durante le partite. Nonostante l’incidente, Townsend ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto e ha espresso la sua volontà di tornare a giocare al più presto. Il caso di Townsend rappresenta un esempio di come anche in contesti sportivi, dove la sicurezza è prioritaria, possono verificarsi situazioni impreviste. L’incidente ha messo in luce l’importanza di una gestione attenta delle attrezzature e delle procedure di sicurezza durante le partite. La Thai Premier League continuerà a monitorare la situazione e a valutare eventuali modifiche per garantire un ambiente più sicuro per tutti i partecipanti.

Andros Townsend, ex giocatore del Tottenham e della squadra nazionale inglese

Incidente durante un match della Thai Premier League

Carrello per il taglio del prato ha causato un trauma al giocatore

Non ci sono lesioni gravi

Un episodio inaspettato che ha messo in luce i rischi di attrezzature non gestite con attenzione.