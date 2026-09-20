Ferrari si aggiudica la pole position per la gara-2 a Zandvoort grazie a Lappalainen

La Ferrari ha conquistato la pole position per la gara-2 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Zandvoort, grazie al lavoro del finlandese Konsta Lappalainen, che ha guidato la vettura insieme a Matteo Cairoli. La prestazione ha permesso al team Emil Frey Racing di ottenere la prima posizione di gara nella stagione 2026, in vista della race-2 di questo pomeriggio. L’abilità del pilota finlandese, che ha regolato nei dieci minuti contro il cronometro, ha permesso di battere la McLaren 720S GT3 EVO n. 58 Garage 59 di Louis Prette, che aveva vinto la corsa di ieri nella Gold Cup.

Una vittoria in vista

La pole position rappresenta un importante vantaggio per la squadra, che si prepara a una gara di alta tensione. Lappalainen, noto per le sue capacità in pista, ha dimostrato una volta di più la sua abilità nel gestire la vettura in condizioni di alta pressione. La vittoria nella race-1 di Zandvoort ha messo in luce la potenza della Ferrari, che si è distinta per la sua capacità di adattarsi alle condizioni della pista.

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La squadra, che ha già vinto il titolo Endurance al Nürburgring, si appresta a un’altra sfida importante.

Concorrenza forte e squalifica

La competizione è stata intensa, con la partecipazione di squadre di alto livello come la BMW n. 46 WRT di Max Hesse e la Porsche n. 80 Lionspeed GP di Ricardo Feller. La vittoria di ieri, però, ha visto la squalifica di un’altra vettura, che ha perso la leadership provvisoria in campionato. Bastian Buus, che aveva primeggiato nell’ultima 24h di Spa, ha visto aggiungersi 29 secondi al proprio tempo complessivo a causa di un incidente ai box.

Questo ha permesso a Daniel Juncadella di mantenere la leadership con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing.

La gara-2, che si svolgerà in condizioni di alta intensità, vedrà la partecipazione di squadre come la BMW n. 32 WRT di Kelvin van der Linde/Charles Weerts, che partirà in 22ma posizione. La competizione sarà probabilmente molto serrata, con la possibilità di cambiamenti di posizione durante la gara. La Ferrari, con la pole position, ha un vantaggio significativo, ma la concorrenza è forte e la vittoria non è ancora certa. Il campionato GTWC Europe 2026 continua a regalare momenti di eccellenza, con squadre e piloti che si sfidano in pista. La gara-2 a Zandvoort rappresenta un’altra occasione per dimostrare la propria abilità e la capacità di adattarsi alle condizioni della pista. La Ferrari, con Lappalainen, ha dimostrato una volta di più la sua forza e la sua capacità di vincere in un ambiente competitivo.

Ferrari in pole position per la gara-2 a Zandvoort

Konsta Lappalainen e Matteo Cairoli al volante della Ferrari

La vittoria nella race-1 ha permesso la pole position

Concorrenza forte con squadre come la BMW e la Porsche

La gara-2 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Zandvoort si preannuncia come un evento di alto livello, con la Ferrari che si appresta a una sfida importante. La pole position ottenuta da Lappalainen rappresenta un importante vantaggio, ma la competizione è serrata e la vittoria non è ancora certa.